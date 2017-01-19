​Крещенские купания, обрушение крыши и другие главные новости

Дайджест главных событий 19 января по версии НГС.







• Темой дня стали массовые купания в ледяной воде. Тысячи новосибирцев отправились к иорданям — освященным прорубям — и окунулись в них. Корреспонденты НГС отправились на крещенские купания и запечатлели все происходящее.







• Новосибирец устал ждать, когда городские власти почистят улицу в тихом центре, взял лопату и выкопал себе парковочное место в огромном сугробе на обочине.







• ГПНТБ определилась с новым дизайном главного зала. Победил проект дизайнера Маргариты Лессинг, которая отталкивалась от того, что само здание — памятник архитектуры и что главное в библиотеке — это все-таки книги.







• Самым громким происшествием стала трагедия в конном клубе в Бердске: там обрушилась крыша. Под завалами оказались люди, некоторые не выжили.