Крещенские купания, обрушение крыши и другие главные новости
Дайджест главных событий 19 января по версии НГС.
• Темой дня стали массовые купания в ледяной воде. Тысячи новосибирцев отправились к иорданям — освященным прорубям — и окунулись в них. Корреспонденты НГС отправились на крещенские купания и запечатлели все происходящее.
• Новосибирец устал ждать, когда городские власти почистят улицу в тихом центре, взял лопату и выкопал себе парковочное место в огромном сугробе на обочине.
• ГПНТБ определилась с новым дизайном главного зала. Победил проект дизайнера Маргариты Лессинг, которая отталкивалась от того, что само здание — памятник архитектуры и что главное в библиотеке — это все-таки книги.
• Самым громким происшествием стала трагедия в конном клубе в Бердске: там обрушилась крыша. Под завалами оказались люди, некоторые не выжили.
Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой