На чердаке музея нашли редкие документы и уникальный бак

На чердаке музея нашли редкие документы и уникальный бак (фото)


Найденные при ремонте крыши Музея города Новосибирска на ул. Советской документы и редкий бак для воды уточнили сведения о здании и войдут в экспозицию музея​.


«Из той кипы, которая нам досталась, удалось выбрать несколько фрагментов, которые читаются. Самый ранний документ датируется 1926 годом», — описывает директор Музея города Новосибирска Елена Щукина найденную на чердаке при ремонте крыши документацию.


В числе документов — квитки, свидетельствующие об отпуске разнообразной продукции. Так, по самым ранним отпускали рис, а по квиткам, датированным 1938–1939 годами, отпускали отруби.


Подобная документация весьма характерна для здания, где в 1930-х годах располагалась контора «Хлебопродукт». Однако среди документов нашелся перечень услуг, оказываемых почтово-телеграфными работниками (потельработниками) предприятиям связи.


«Раньше мы были уверены, что в нашем здании были только конторы, которые занимались хлебом и элеваторами. Лишь однажды мы встретили свидетельство того, что здесь у нас была контора связи. Этот документ — лишнее тому подтверждение, причем работали [здесь] не просто на город, а на край, потому что там в перечне Барнаульский, Иркутский, еще что-то», — рассказала Елена Щукина.


На чердаке музея нашли редкие документы и уникальный бак (фото)


Другая ценная находка сотрудников музея — расширительный бак, который был частью системы отопления здания. «Его смонтировали на чердаке, он был зашит кожухом деревянным, из досок, и засыпан опилками. Мы только край этого бака видели, знали, что он есть, кованый такой, интересный — такой технологии сейчас нет», — говорит главный инженер Музея города Новосибирска Александр Ушаков.


На чердаке музея нашли редкие документы и уникальный бак (фото)


Когда бак спустили, на нем обнаружили надпись кириллицей, использовавшейся до 1918 года: надпись «мерник» (так раньше назывались мерные баки), индивидуальный номер 36 и объем — 56,75 ведер (порядка 698 л по используемой сегодня системе измерений).


«Мы предполагаем, что этот бак ранее использовался на каком-то производстве в технологических нуждах, а при строительстве нашего здания был использован в качестве расширительного», — объяснил Александр Ушаков.


На чердаке музея нашли редкие документы и уникальный бак (фото)


По этому назначению бак перестал использоваться после войны, когда во дворе здания построили котельную и запустили центральное отопление.


По словам сотрудника музея Юрия Лобанова, когда завершится работа по исследованию находки, она займет свое место в экспозиции. Однако будет ли это экспозиция музея на ул. Советской или экспозиция только готовящегося музея на ул. Обской, который будет посвящен истории Новосибирска до 1930-х годов, пока не определено.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о том, как при ремонте подвала в Доме под часами рабочие обнаружили стену с отверстиями, напоминающими пулевые. Как впоследствии выяснили привлеченные Музеем города Новосибирска криминалисты, найденные в стене дробинки были результатом взрыва шрапнельного снаряда.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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