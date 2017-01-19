В конном клубе обрушилась крыша: двое человек погибли

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Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 18:00.





«По оперативной информации, в Бердске произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. Незамедлительно к месту происшествия направлены силы МЧС и областных аварийно-спасательных структур», — сообщает отдел информации ГУ МЧС России по НСО.







По предварительной информации спасателей, на территории клуба во время обрушения были люди. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, 2 человека погибли.





Сейчас на месте обрушения работает 41 человек и 15 машин аварийно-спасательного подразделения.







По данным компании «2ГИС», в Бердске находится два конных клуба: Бердский конный клуб и «Аллюр». В Бердском конном клубе сказали, что у них все в порядке, телефон в «Аллюре» был временно недоступен.







НГС продолжает выяснять подробности трагедии.





19:17

В 18:00 бердские спасатели вытащили из-под завалов троих человек: двух девушек-подростков и одного мужчину, рассказали спасатели МАСС. Состояние мужчины и одной из девушек, как рассказал с места происшествия начальник поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Козин, очень тяжелое.





«Продолжаем поиск людей под обвалившийся кровлей. Кроме этого, под завалами остались животные», — передают спасатели МАСС слова Козина.





18:59

С редакцией НГС.НОВОСТИ связались психологи из некоммерческой организации «Волонтер.Сиб» и рассказали, что 4 их специалиста выехали к месту обрушения конного клуба в районе Речкуновки. По данным психологов, под завалами сейчас находятся дети.





18:58

По предварительным данным МЧС, 4 человека из манежа эвакуировались самостоятельно, троих достали спасатели. В каком состоянии люди — неизвестно, ими занимаются врачи.