В конном клубе обрушилась крыша: двое человек погибли

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Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 18:00.


«По оперативной информации, в Бердске произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. Незамедлительно к месту происшествия направлены силы МЧС и областных аварийно-спасательных структур», — сообщает отдел информации ГУ МЧС России по НСО.


По предварительной информации спасателей, на территории клуба во время обрушения были люди. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, 2 человека погибли. 


Сейчас на месте обрушения работает 41 человек и 15 машин аварийно-спасательного подразделения.


По данным компании «2ГИС», в Бердске находится два конных клуба: Бердский конный клуб и «Аллюр». В Бердском конном клубе сказали, что у них все в порядке, телефон в «Аллюре» был временно недоступен.


НГС продолжает выяснять подробности трагедии.


В 18:00 бердские спасатели вытащили из-под завалов троих человек: двух девушек-подростков и одного мужчину, рассказали спасатели МАСС. Состояние мужчины и одной из девушек, как рассказал с места происшествия начальник поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Козин, очень тяжелое.


«Продолжаем поиск людей под обвалившийся кровлей. Кроме этого, под завалами остались животные», — передают спасатели МАСС слова Козина.


С редакцией НГС.НОВОСТИ связались психологи из некоммерческой организации «Волонтер.Сиб» и рассказали, что 4 их специалиста выехали к месту обрушения конного клуба в районе Речкуновки. По данным психологов, под завалами сейчас находятся дети.


По предварительным данным МЧС, 4 человека из манежа эвакуировались самостоятельно, троих достали спасатели. В каком состоянии люди — неизвестно, ими занимаются врачи.

Ксения Евдокимова

 

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