​«Скорая помощь» увезла с купели переживавшую за сына женщину

«Скорая помощь» увезла с купели переживавшую за сына женщину

Женщина почувствовала себя плохо из-за того, что сильно переживала за своего сына на крещенской купели — ее увезли в больницу.


Стресс у женщины, которая наблюдала за тем, как купается ее сын на одной из купелей в Новосибирске, привел к гипертоническому кризу — дежурившие врачи оказали ей помощь на месте и увезли в больницу, рассказала вечером 19 января главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова в эфире программы «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».


По ее словам, среди других частых проблем у купающихся в ледяной воде новосибирцев — аритмия, обморожения и переохлаждения. «Бывают случаи внезапной смерти во время погружения», — добавила врач. Она отметила, что обморожения новосибирцы получают чаще не во время самого погружения, а когда стоят в очереди на морозном воздухе босиком.


В муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) Новосибирска сегодня сообщили, что во время крещенских купаний помощь врачей потребовалась 58-летней женщине — вероятно, речь идет об одной и той же пациентке. «Спасатели донесли женщину до дежурившей на берегу БСМП, с подозрением на инсульт медики увезли женщину в лечебное учреждение города», — заметили в МАСС.


Сегодня НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн за купанием новосибирцев в крещенских купелях.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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