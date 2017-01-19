Мужчина не смог отдать долг в 18 миллионов и решил выколоть кредитору глаза

​Предприниматель брал в долг для своего бизнеса.





«На днях сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Новосибирской области при поддержке спецназа областной полиции задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в приготовлении к причинению тяжкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.







В конце прошлого года полицейские узнали о предпринимателе, который подыскивал исполнителя преступления. Сыщики установили, что мужчина взял в долг 18 млн руб. на развитие бизнеса, однако вернуть деньги не смог и решил изувечить своего кредитора. Исполнитель должен был бить кредитора по голове, выколоть ему глаза и применять электрошокер.







Предприниматель и «наемник», роль которого исполнил полицейский, встретились и обсудили детали преступления. Через несколько дней заказчик, полагая, что преступление совершено, передал «исполнителю» 98 тыс. руб. После этого предпринимателя задержали.







Следователи возбудили уголовное дело по приготовлению к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью (ст. 30, 33, 111 УК РФ), ведется расследование. Сейчас подозреваемый находится под стражей.







Ранее правоохранители сообщали о задержании 26-летнего новосибирца, подозреваемого в попытке заказать убийство бывшей возлюбленной, а также бывшего коллеги-полицейского.