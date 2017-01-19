​ГПНТБ выбрала самый красивый интерьер для своего зала

Крупнейшая библиотека Сибири — ГПНТБ СО РАН на пл. Пименова в Новосибирске — определилась с победителем конкурса интерьеров для своего главного зала.











Архитекторы, руководство библиотеки и горожане определялись с победителем конкурса интерьеров научного читального зала с середины декабря. А в середине января ГПНТБ назвала лучший интерьер — проект Маргариты Лессинг (Rilessi design), сообщили в библиотеке. Среди гостей на презентации проекта 18 января была и дочь архитектора Анатолия Воловика, по проекту которого строили ГПНТБ.











«Я отталкивалась от того, что это памятник архитектуры — здание очень для города Новосибирска значительное. Поэтому я очень деликатно подошла к вопросу оформления интерьера. И старалась это делать максимально приближенно к стилистике, которая этим зданием заложена, стилистике советского конструктивизма, но в современных материалах», — пояснила Маргарита.







Она подчеркнула, что главное в ее проекте — это «дань самой книге», акцент она сделала на книжные стеллажи до потолка. «Хотелось создать атмосферу уважения, благоговения к знаниям, книге», — объясняет автор.











Также дизайнер уделила особое внимание местам для читателей с современной мебелью и встроенными алюминиевыми панелями с индивидуальным освещением. «Стулья мягкие поставила — чтобы человек не уставал, чтобы ему было удобно на этом стуле 3–4 часа просидеть», — отметила Маргарита Лессинг.







О себе она рассказала, что активно работает с 2000 года, закончив архитектурный факультет нынешнего НГУАДИ, и теперь делает проекты по всему миру, включая Англию, Испанию, Чехию и др.







Теперь Маргарите нужно проработать более подробную концепцию интерьера и вскоре представить ее руководству библиотеки — когда будет составлена окончательная смета, ГПНТБ сможет озвучить стоимость проекта.





Посмотреть на все конкурсные работы дизайнеров для ГПНТБ можно здесь — читатели НГС.НОВОСТИ угадали с победителем.