Новосибирцы стали есть меньше колбасы и пить больше пива

Новосибирцы стали есть меньше колбасы и пить больше пива

​​За 2016 год минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 2 % — крупный ритейлер рассказал, как изменились вкусы горожан за год.


«Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, <…> в декабре 2016 года составила 3952,04 руб. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 1,1 %, а с декабрем 2015 года — на 2 %», — сообщили в Новосибирскстате.


В структуре стоимости продуктового набора преобладают хлеб, крупы и макароны — 27,3 %. На долю молочных продуктов приходится 21 % стоимости набора, на мясо и мясопродукты — 17,4 %, на овощи и плоды — 14,4 %. На рыбу новосибирцы тратят 5,5 % от стоимости набора, на жиры — 5,1 %, на чай, соль и специи — 4,2 %, на сахар и кондитерские изделия — 2,8 %, на яйца — 2,3 %.


Статистики отмечают, что по сравнению с декабрем 2015 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макарон, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей. Доля яиц, молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, наоборот, увеличилась.


Как отмечают ритейлеры, пищевые предпочтения новосибирцев меняются год от года. В частности, в торговом холдинге «Сибирский Гигант» (управляет магазинами «Горожанка», «Мегас», «Гигант») сообщили, что


в 2016 году новосибирцы стали чаще покупать охлажденное мясо свинины, мягкие сыры, пиво, цитрусовые, шоколад в плитках.


Продолжает расти популярность индейки. Гораздо лучше стали продаваться йогурты и молотый кофе.


«Очень выросли продажи пирожных (в штуках и в рублях). Но это может быть исключительно наш тренд, потому что мы немного сократили ассортимент тортов и существенно увеличили ассортимент пирожных», — отметили в «Сибирском Гиганте».


При этом в сети упали продажи охлажденной рыбы — ритейлер связывает эту тенденцию с растущими ценами. Меньше стали продаваться водка и коньяк.


В торговом холдинге отмечают, что продажи этих алкогольных напитков стагнируют уже несколько лет после того, как федеральные власти ввели минимальные розничные цены на них.


Кроме того, в 2016 году новосибирцы стали реже покупать мясную гастрономию, например, колбасы и деликатесы.


Это тоже тренд, который наблюдается несколько лет, сообщили в «Сибирском Гиганте». Представители торгового холдинга предполагают, что снижение продаж в этой категории может быть связано с тем, что новосибирцы стали вести более здоровый образ жизни и опасаться фальсификата.


Так, в конце 2016 года красноярские эксперты уличили в фальсификате двух новосибирских производителей колбасы «Докторская». А в начале 2017 года специалисты обнаружили посторонние ингредиенты в сосисках «Кудряшовского комбината».

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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