​Четыре автомобиля не поделили перекресток в Ленинском районе

Днем 19 января в Ленинском районе Новосибирска четыре автомобиля столкнулись в двух авариях на перекрестке улиц Титова и Пермская.







Аварии случились с разницей в 15 минут.







«Первое ДТП произошло в 14:20 — столкнулись УАЗ и Toyota Cresta. "Буханка" при движении по ул. Титова со стороны ул. Троллейная поворачивала налево на ул. Пермская. В процессе поворота водитель УАЗа не пропустил "Тойоту", которая двигалась по Пермской в сторону ул. Плахотного, в результате чего автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».



















Во второй аварии столкнулись грузовик и Mitsubishi. «Оба участника двигались по Титова в сторону ул. Троллейная. В районе перекрестка с Пермской "Мицубиси" затормозила, так как перед ней резко остановился другой автомобиль, а грузовик не успел и ударил "Мицубиси"», — описали в «Автоспасе».



















Среди последних ДТП на перекрестке, о которых писал НГС, была авария на Немировича-Данченко и Троллейной, там пьяный водитель «Тойоты Короллы» устроил аварию с «Маздой».