За 1,5 месяца в Новосибирске закрылось 20 баров, ресторанов и кафе

За 1,5 месяца в Новосибирске закрылось 20 баров, ресторанов и кафе (фото)


По просьбе НГС специалисты справочника 2ГИС подготовили список заведений общественного питания, которые перестали работать с начала декабря 2016 года.


Из-за длинных выходных обновление базы проводилось в середине января (а не в начале месяца, как это обычно бывает).


В результате выяснилось, что с 1 декабря 2016 года с рынка ушли уже 18 кафе, баров и ресторанов.


В списке 2ГИС заведения разного размера и направленности. Например, это довольно крупные рестораны «Самарканд» и «Тимьян», кафе восточной кухни «Шах», кафе-бар Dionis. Встречаются и безымянные заведения, у которых на вывеске значилось просто «Закусочная» или «Кафе домашней кухни». Не обошли закрытия и кондитерские (прекратила работать точка Bell Vaflli ).


Реальный список потерь местного ресторанного рынка, впрочем, даже больше. Кроме перечисленных 2ГИС заведений закрылись столовая «8 минут», кофейня Tamel, ресторан «Рыба.Рис», закусочная «Чудо-Блюдо» на пр. Маркса.


А на этой неделе к ним присоединился бар People's на пл. Маркса. Факт его закрытия подтвердили в других заведениях одноименной сети.


Таким образом, в целом за 1,5 месяца в городе закрылись больше 20 заведений.


Массовые закрытия, впрочем, не мешают появляться новым заведениям. Причем часть их не просто заменяет выбывшие проекты, а осваивает новые для общепита площадки. Так, например, первое открывшееся в этом году заведение Beefy Meatbar заработало на месте магазина. А кафе «Мамин Сибиряк» и вовсе открывается в здании областной библиотеки, в помещении которое долгое время пустовало.

Стас Соколов
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