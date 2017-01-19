Российские военные купили в Новосибирске почти 2,5 тысячи квартир

Российские военные купили в Новосибирске почти 2,5 тысячи квартир

За 2016 год более 2,4 тыс. квартир в Новосибирске приобрели военнослужащие по накопительной ипотечной системе.


«Если взять соотношение в числах, то за 2016 год по Новосибирскому филиалу военнослужащими было приобретено 2466 квартир, [из них] на первичном рынке — 355 квартир», — рассказал директор Новосибирского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Сергей Данилов. 


В число популярных среди военных объектов на первичном рынке входят новостройки компаний «Сибакадемстрой», «Энергомонтаж» и «Стрижи», а также мкрн «Ясный Берег». Кроме того, популярностью пользуются 3-комнатные квартиры в мкрн «Чистая Слобода» как одни из самых дешевых квартир с отделкой на первичном рынке. В разных банках Новосибирска по военной ипотеке сегодня аккредитовано более 70 строящихся домов.


По информации официального представителя Всероссийского оператора военной ипотеки Светланы Бажиной, порядка 30 % приобретающих жилье военнослужащих — иногородние. В первую очередь это проходящие службу в соседних военных округах и гарнизонах, таких как Кемеровский, Барнаульский и Юргинский, достаточно много военных впоследствии переезжают из северных областей, с Урала, из Закавказья и даже Подмосковья.


«Новосибирск сам по себе ликвиден в плане вложения в жилье, потому что здесь очень много высших учебных заведений и организаций, куда приезжают топ-менеджеры работать, и город более приближен к цивилизации в развитии, инфраструктуре и прочему, — объясняет Светлана Бажина. — Военнослужащие более грамотно начинают планировать свое будущее и вкладывать средства».


Согласно статистике «Росвоенипотеки», число приобретенных по разработанной для военнослужащих накопительной ипотечной системе квартир ежегодно увеличивается примерно на 20 %. Средняя сумма покупки составляет 3–4 млн руб. и складывается из накоплений на именном счету военнослужащего минимум за 3 года, кредитных средств и собственных средств военнослужащего.


Также Сергей Данилов отметил, что в 2017 году ежегодный государственный взнос на именные счета военнослужащих проиндексирован и составит 260 тыс. руб. за год против 240 тыс. руб. в 2015 и 2016 годах. 


Ранее сегодня работники регионального военкомата отчитались о результатах осеннего призыва: на срочную службу отправились более 2,5 тыс. новосибирцев. Кроме того, 40 женщин из Новосибирской области отправились проходить военную службу по контракту.

Лиза Пичугина
Фото Павла Лисицына (РИА Новости)

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