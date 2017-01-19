Поток транспорта с Восточного обхода предложили пустить по Нижней Ельцовке

Строящийся Восточный обход весной 2016 года 
Строящийся Восточный обход весной 2016 года 

​Вчера в​ласти и общественники обсудили варианты продолжения Восточного обхода Новосибирска.


«Вопрос был непростой, поговорили аккуратно, в регламент уложились. Все прошло спокойно», — сообщила НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус. Тему Восточного обхода общественники и чиновники обсуждали 18 января на заседании ландшафтного совета Советского района. 


Члены совета рассматривали в качестве основного варианта сброс трафика с Восточного обхода через территорию Нижней Ельцовки, при этом предлагается два маршрута. По первому из них поток транспорта пройдет по ул. Лесосечная, расширив улицу и сделав еще один «прокол» — под железной дорогой. По второму варианту поток машин будет двигаться параллельно ул. Лесосечной вдоль лесного массива с развязкой над железной дорогой.


Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья Пинус, глава Советского района Дмитрий Оленников и минтранс НСО придерживаются первого варианта, чтобы трасса прошла рядом с домами. При этом члены ТОС «Ельцовка» категорически против этого. За второй вариант выступают федеральный Минтранс и Федеральное управление автодорог. Заммэра города Данияр Сафиуллин отдает решение на откуп администрации района. 


В итоге серьезно рассматривать будут оба варианта: «Министр транспорта Новосибирской области сказал, что ТУАД  (Территориальное управление автомобильных дорог) начинает проектную проработку этих двух вариантов с тем, чтобы затем остановиться на одном из них, запроектировать и реализовать», — сообщила Пинус. 


Еще один вариант — пустить трафик с Восточного обхода по дорогам Искитимского района. Однако стоимость этого варианта — около 9 млрд руб. и большую часть из этой суммы нужно будет найти в региональном бюджете, отметила Наталья Пинус. Вариант с пуском трафика через Нижнюю Ельцовку обойдется в меньшую стоимость — около 3–4 млрд руб., и его поддерживают на федеральном уровне.


Губернатор Владимир Городецкий на пресс-конференции по итогам 2016 года в редакции НГС.НОВОСТИ подчеркнул, что первую очередь Восточного обхода планируется сдать к 2020 году.


«Восточный обход реализуется за счет федерального дорожного фонда. Он даст даже больше эффекта, чем Северный. Первая очередь ведется третий год. Еще 9 млрд руб. надо освоить, но урезаются программы. Сейчас вносим коррективы во 2-ю и 3-ю очереди — нашли поддержку. У Минтранса РФ есть понимание о стратегичности этого обхода для НСО», — отметил тогда губернатор.


Восточный обход — крупнейшая дорожная стройка в Новосибирской области. Трасса должна пройти к востоку от Новосибирска и соединить сразу три магистрали — Северный объезд (трасса М53, или, в новом обозначении, Р255), Гусинобродское шоссе (Р384) и Бердское шоссе (Чуйский тракт — трасса Р256, или М52). 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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