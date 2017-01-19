​Минздрав назвал время, которое врачи должны тратить на пациента

Минздрав назвал время, которое врачи должны тратить на пациента

Министерство определило время для врача-кардиолога, врача-эндокринолога и врача-стоматолога-терапевта.


«Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием: 


врача-кардиолога — 24 минуты, врача-эндокринолога — 19 минут, врача-стоматолога-терапевта — 44 минуты»,


— говорится в приказе, опубликованном на этой неделе.


Если пациент приходит к врачу для профилактики, то время приема должно сократиться на 60–70 %. Кроме того, на оформление документов у врача должно уходить не больше 35 % от времени приема.


К этим показателям времени Минздрав также утвердил несколько поправочных коэффициентов — длительность приема может меняться, например, из-за плотности населения, уровня заболеваемости населения, количества трудоспособных человек.


В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ  писали о том, что жители НСО стали гораздо меньше жаловаться на организацию работы поликлиник и больниц.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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