​Минздрав назвал время, которое врачи должны тратить на пациента

Министерство определило время для врача-кардиолога, врача-эндокринолога и врача-стоматолога-терапевта.







«Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием:





врача-кардиолога — 24 минуты, врача-эндокринолога — 19 минут, врача-стоматолога-терапевта — 44 минуты»,





— говорится в приказе, опубликованном на этой неделе.







Если пациент приходит к врачу для профилактики, то время приема должно сократиться на 60–70 %. Кроме того, на оформление документов у врача должно уходить не больше 35 % от времени приема.







К этим показателям времени Минздрав также утвердил несколько поправочных коэффициентов — длительность приема может меняться, например, из-за плотности населения, уровня заболеваемости населения, количества трудоспособных человек.







В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о том, что жители НСО стали гораздо меньше жаловаться на организацию работы поликлиник и больниц.