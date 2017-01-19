Корреспонденты НГС протестировали новое мобильное приложение для заказа кофе

Корреспонденты НГС протестировали новое мобильное приложение для заказа кофе (фото)

Сеть кофеен «Академия кофе» в Новосибирске запустила приложение для заказа еды и напитков через телефон.


Приложение заработало вчера, 18 января. «Мы запустили приложение в тестовом режиме около двух месяцев назад в нашей красноярской кофейне. И 18 января запустили, наконец, в новосибирских кофейнях. Идея пришла давно, мы занимались разработкой и тестированием более года. Нам хотелось, чтобы в век инноваций и технологий гости могли заказывать кофе откуда угодно и когда угодно. Чтобы они могли не стоять в очереди в наших кофейнях, а заказывать кофе и сэндвичи дистанционно, потом просто приходя и забирая их», — рассказала совладелица сети Татьяна Павлова.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ 19 января протестировали работу приложения. В эксперименте приняли участие два человека. Приложение есть как для Android, так и для IOS. В установке и обращении приложение оказалось простым. Сначала предлагается выбрать из списка кофеен ту, где клиент собирается сделать заказ. После формирования заказа из предложенных компонентов (кофе, чай, сиропы, добавки, десерты и пр.) появляется поле, где нужно указать время, когда клиент готов забрать заказ. При этом вариантов немного — «я уже на месте», либо «через 10 минут», либо через «15 минут». Корреспонденты выбрали две кофейни в центре — на ул. Ленина и на Вокзальной магистрали, а формой оплаты указали «наличные».


Один из участников эксперимента пришел в кофейню на Вокзальной магистрали примерно через 7 минут после заказа, и тут же получил свой чай, хотя выбрал вариант «буду через 15 минут». 


Со вторым участником эксперимента произошел небольшой конфуз. Заказ был сделан в 12:48, но в приложении время готовности заказа отразилось как 13:58 вместо 12:58. «Но реально его приготовили сразу, и кофе меня ждал там», — отметил заказчик. 


Заказать кофе через мобильное приложение можно в кофейнях Starbucks с 2013 года, но в Новосибирске эта сеть не представлена.


В ноябре 2016 года редакция НГС тестировала приложение, которое распознает искренность собеседника при помощи искусственного интеллекта.

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова

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