Новосибирец выкопал себе место для парковки у работы и поставил забор

В центре Новосибирска сотрудники компании зарезервировали себе место для парковки среди большого сугроба на обочине.


Новосибирец выкопал себе место для парковки у работы и поставил забор (фото)


Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию, на которой видно два появившихся парковочных места среди большого сугроба на обочине дороги напротив дома по ул. Октябрьская, 34. «Человек уезжает — закрывает за собой место деревянным забором, приезжает — открывает», — описал мужчина.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что парковочное место для себя оборудовали сотрудники торгово-ремонтной компании «ПОЛИСТ лайн».


Новосибирец выкопал себе место для парковки у работы и поставил забор (фото)


«Это городская территория, за ней никто не ухаживает, никто не убирает. С начала года ни разу никто ничего не убрал. У нас большие грузы, сделали себе место для удобства и для комфорта. Три дня человек рыл лопатой это место. Управляющая компания чистит только свою территорию. Такая проблема наблюдается из года в год», — рассказали в компании.


В этом году зимой в Новосибирске выпало колоссальное количество осадков. Читатели уже третий месяц жалуются в редакцию на плохую уборку улиц города. Некоторые предприятия, в свою очередь, решили не дожидаться городскую снегоуборочную технику и принялись за очистку дорог самостоятельно.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Фото очевидца

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