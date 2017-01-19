Новосибирец выкопал себе место для парковки у работы и поставил забор

В центре Новосибирска сотрудники компании зарезервировали себе место для парковки среди большого сугроба на обочине.











Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию, на которой видно два появившихся парковочных места среди большого сугроба на обочине дороги напротив дома по ул. Октябрьская, 34. «Человек уезжает — закрывает за собой место деревянным забором, приезжает — открывает», — описал мужчина.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что парковочное место для себя оборудовали сотрудники торгово-ремонтной компании «ПОЛИСТ лайн».









«Это городская территория, за ней никто не ухаживает, никто не убирает. С начала года ни разу никто ничего не убрал. У нас большие грузы, сделали себе место для удобства и для комфорта. Три дня человек рыл лопатой это место. Управляющая компания чистит только свою территорию. Такая проблема наблюдается из года в год», — рассказали в компании.







В этом году зимой в Новосибирске выпало колоссальное количество осадков. Читатели уже третий месяц жалуются в редакцию на плохую уборку улиц города. Некоторые предприятия, в свою очередь, решили не дожидаться городскую снегоуборочную технику и принялись за очистку дорог самостоятельно.





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