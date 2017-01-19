Иномарка перевернулась на крышу на дороге с огромной колеей

Недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл» на ул. Красина в Новосибирске из-за колеи перевернулись иномарка.


Иномарка перевернулась на крышу на дороге с огромной колеей (фото)


Фотографию перевернутой машины в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец. Он уточнил, что видел машину 19 января примерно в 12:40. «Жуткая перманентная колея горки на "Сибирском Молле" на суженной до безобразия Красина стала причиной схода с траектории пилота малоуправляемого болида. Раньше на горке было по две полосы в каждую сторону и колея на подъем. Теперь по одной полосе и дикая колея», — написал читатель.


Еще одна очевидица подтвердила, что на ул. Красина большая колея. Девушка уточнила, что видела перевернувшуюся машину около 12 часов недалеко от здания, в котором расположена госинспекция труда НСО.


Если вы заметили опасную колею на дороге, присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


В конце декабря НГС.НОВОСТИ писали, что «Хонда Цивик» ехала по дамбе ГЭС, потеряла управление из-за колеи, врезалась в столб и перевернулась на крышу.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

Прочтений: 4923
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено