Иномарка перевернулась на крышу на дороге с огромной колеей

Недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл» на ул. Красина в Новосибирске из-за колеи перевернулись иномарка.









Фотографию перевернутой машины в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец. Он уточнил, что видел машину 19 января примерно в 12:40. «Жуткая перманентная колея горки на "Сибирском Молле" на суженной до безобразия Красина стала причиной схода с траектории пилота малоуправляемого болида. Раньше на горке было по две полосы в каждую сторону и колея на подъем. Теперь по одной полосе и дикая колея», — написал читатель.







Еще одна очевидица подтвердила, что на ул. Красина большая колея. Девушка уточнила, что видела перевернувшуюся машину около 12 часов недалеко от здания, в котором расположена госинспекция труда НСО.







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