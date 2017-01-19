Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты





На пр. Димитрова возле пл. Кондратюка открылся бар «Макара», который его владельцы называют квартирником.





«Вы можете прийти и взять у нас гитары, устроив своеобразный концерт. Регулярно будет такой "открытый микрофон". Есть еще бубен и обещают принести балалайку. Поэты могут приходить и читать свои стихи. У нас появился микрофон и колонки. Сейчас, кстати, ведем переговоры с одной из поэтесс о творческом вечере. Также, при желании, можно показать какой-нибудь свой спектакль», — рассказала владелица бара Анна Федорцова, добавив, что они планируют организовать в баре живую музыку на каждый вечер.











Слово «Макара» (с ударением на последнем слоге) в индуизме соответствует обозначению зодиакального созвездия Козерога. Оба владельца заведения — 29-летний Максим Болдуреску и 28-летняя Анна Федорцова — по гороскопу Козероги.





Появился этот бар в апреле 2016 года возле Калининского загса и вмещал в себя примерно 2-3 десятка человек. Часто сюда заходили хоккейные болельщики. На этих выходных, переехав в центр, бар открылся на месте ресторана индийской кухни «Бомбей Найт».











После переезда в центр в баре увеличилось количество посадочных мест (почти в 2 раза), расширилось меню (кухня европейская), появилась возможность организовывать полноценные концерты-квартирники, театральные и поэтические вечера. Появилась также возможность проводить банкеты (разрешают со своим алкоголем) и концерты на всю ночь (над баром — 2 офисных этажа). Что осталось от прежнего бара — коллектив, популярные позиции меню и «квартирный» формат.





Средний чек с алкоголем (алтайское пиво разных сортов — 180 руб. за 0,5 л) — порядка 600–700 руб. на человека.











Похожая «квартирная» атмосфера с возможностью устраивать поэтические чтения присутствует в заведении «Черная речка», что открылось возле кабаре-кафе «Бродячая собака» в ноябре 2016 года.

