Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты


Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты (фото)

На пр. Димитрова возле пл. Кондратюка открылся бар «Макара», который его владельцы называют квартирником.


«Вы можете прийти и взять у нас гитары, устроив своеобразный концерт. Регулярно будет такой "открытый микрофон". Есть еще бубен и обещают принести балалайку. Поэты могут приходить и читать свои стихи. У нас появился микрофон и колонки. Сейчас, кстати, ведем переговоры с одной из поэтесс о творческом вечере. Также, при желании, можно показать какой-нибудь свой спектакль», — рассказала владелица бара Анна Федорцова, добавив, что они планируют организовать в баре живую музыку на каждый вечер.


Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты (фото)


Слово «Макара» (с ударением на последнем слоге) в индуизме соответствует обозначению зодиакального созвездия Козерога. Оба владельца заведения — 29-летний Максим Болдуреску и 28-летняя Анна Федорцова — по гороскопу Козероги.


Появился этот бар в апреле 2016 года возле Калининского загса и вмещал в себя примерно 2-3 десятка человек. Часто сюда заходили хоккейные болельщики. На этих выходных, переехав в центр, бар открылся на месте ресторана индийской кухни «Бомбей Найт».


Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты (фото)


После переезда в центр в баре увеличилось количество посадочных мест (почти в 2 раза), расширилось меню (кухня европейская), появилась возможность организовывать полноценные концерты-квартирники, театральные и поэтические вечера. Появилась также возможность проводить банкеты (разрешают со своим алкоголем) и концерты на всю ночь (над баром — 2 офисных этажа). Что осталось от прежнего бара — коллектив, популярные позиции меню и «квартирный» формат. 


Средний чек с алкоголем (алтайское пиво разных сортов — 180 руб. за 0,5 л) — порядка 600–700 руб. на человека.


Новосибирский бар начал выдавать посетителям музыкальные инструменты (фото)


Похожая «квартирная» атмосфера с возможностью устраивать поэтические чтения присутствует в заведении «Черная речка», что открылось возле кабаре-кафе «Бродячая собака» в ноябре 2016 года. 

Илья Калинин
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