Новосибирские врачи вылечили 5 тысяч пострадавших от войны сирийцев

Новосибирские врачи вылечили 5 тысяч пострадавших от войны сирийцев

​Сегодня, 19 января, на аэродроме «Толмачёво» приземлился самолет с военными медиками, которые вернулись в Новосибирск после длительной командировки в Сирию.


Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЦВО из Новосибирска провели в Сирии несколько месяцев. Все это время они работали в составе гуманитарных колонн и лечили жителей Сирийской Арабской Республики.


«Личный состав отряда справился с поставленной задачей в полном объеме. Российские медики оказали помощь более 5 тыс. жителей, из которых 415 прошли лечение в стационаре. Более 100 человек были прооперированы», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.


Новосибирские врачи вылечили 5 тысяч пострадавших от войны сирийцев


Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Центрального военного округа, всего от медицинского отряда спецназначения ЦВО в Сирии побывали более 100 человек. С авиабазы Хмеймим в «Толмачёво» они прилетели на самолете Ил-76. В Новосибирске военных медиков встретили родные и близкие, представители командования, местные власти и ветераны.


Новосибирские врачи вылечили 5 тысяч пострадавших от войны сирийцев


В конце 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в Новосибирск прибыли новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», которые будут охранять военные и промышленные объекты.

Ольга Хмелевская
Фото пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области

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