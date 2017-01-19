ЭР-Телеком покупает новосибирский «Новотелеком»

ЭР-Телеком покупает новосибирский «Новотелеком»

​ФАС одобрила приобретение крупнейшего новосибирского оператора связи компанией «Дом.ru».


ФАС удовлетворила ходатайство пермского «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru») о покупке 100 % долей в уставном капитале крупнейшего новосибирского оператора связи ООО «Новотелеком». Решение размещено 18 января на сайте ФАС.


По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Новотелеком» выступают Роман Шегуров, Сергей Кириков, Владимир Истигечев, Олег Игнатенко, Андрей Козловский и Андрей Головин. Выручка «Новотелекома» в 2015 году составила 1 498 млн руб., чистая прибыль — 117 млн 524 тыс. руб. 


По информации на официальном сайте «Новотелекома», компания работает на новосибирском рынке связи под торговой маркой «Электронный город» уже почти 14 лет и охватывает 92 % территории Новосибирска. Услугами интернет-провайдера пользуются более 500 тыс. новосибирцев. 


Недавно компания «Новотелеком» выпустила приложение для смартфонов, с помощью которого можно открыть домофон и ворота у дома, не вставая со стула, рассказывали НГС.НОВОСТИ.


Кроме провайдера «Новотелеком» в Новосибирске работают «Ростелеком», «Сибирские сети», ТТК и другие. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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