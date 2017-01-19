«Нива» пронеслась по встречной полосе эстакады Бугринского моста

В Сети появилось видео, снятое на развязке Бугринского моста в Новосибирске, — там водитель заметил «Ниву», которая ехала по встречной полосе.







Ролик появился на канале YouTube вчера, 18 января. В объектив видеорегистратора водителя, который подъезжает к Бугринскому мосту, попала белая «Нива Шевроле». Она ехала по встречной полосе за разделителем. Мужчина за рулем «Шевроле» невозмутимо смотрит вперед на дорогу.











Водитель машины с видеорегистратором, очевидно, удивлен экстравагантным вождением и называет водителя «Нивы» придурком.







У Бугринского моста непростая судьба. Арбитраж НСО рассматривается иск мэрии Новосибирска к «Сибмосту», рассказывали НГС.НОВОСТИ в декабре 2016 года. Компания намерена взыскать с городских властей 2,5 млрд руб. убытков, которые понесла при строительстве моста.