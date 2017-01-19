​Длинная пробка растянулась по всей улице Фрунзе

Днем 19 января по центру Новосибирска растянулась пробка длиной почти в 4 км.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю — ул. Фрунзе, Нарымская улица, от ул. Кошурникова до пл. Трубникова. Длина пробки — 3,7 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 11:53.







После 12 часов уровень пробок в городе составлял 5 баллов. Утром новосибирские водители застревали в пробках из-за аварий на крупных магистралях.