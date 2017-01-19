​Длинная пробка растянулась по всей улице Фрунзе

Длинная пробка растянулась по всей улице Фрунзе (схема)

Днем 19 января по центру Новосибирска растянулась пробка длиной почти в 4 км.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю — ул. Фрунзе, Нарымская улица, от ул. Кошурникова до пл. Трубникова. Длина пробки — 3,7 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 11:53.


После 12 часов уровень пробок в городе составлял 5 баллов. Утром новосибирские водители застревали в пробках из-за аварий на крупных магистралях.

Елена Громкова
Изображение yandex.ru/maps

Прочтений: 2960
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено