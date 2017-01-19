​Новосибирские ученые нашли новую формулу для безопасной замены парацетамола

Новосибирские ученые нашли новую формулу для безопасной замены парацетамола

Ученые из НГУ получили новый аналог известного лекарства и научились его воспроизводить.


Это исследование в конце прошлого года появилось в научном журнале Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.


«Несколько лет назад мы получили новую форму метацетамола (аналога парацетамола, который, по некоторым исследованиям, считается менее токсичным). Однако мы столкнулись с проблемой: новый полиморф получался не каждый раз, лишь в определенно заданных условиях. Например, если в эксперименте соблюдались все пропорции и условия, но менялась хотя бы форма сосуда (вместо пенициллинки чашка Петри, большая по диаметру), то ничего не получалось!» — передает слова кандидата химических наук, и.о. заведующего кафедрой химии твердого тела НГУ Дениса Рычкова пресс-служба университета.


Ученые НГУ занимались исследованием вместе с учеными институтов геологии и минералогии им. В.С. Соболева и химии твердого тела и механохимии СО РАН, а также с британскими коллегами из университета Эдинбугра.


В итоге они нашли оптимальные условия, при которых воспроизводится новая форма метацетамола. Для этого они проводили эксперимент по охлаждению вещества. Оказалось, что при охлаждении 24 градуса в минуту, 12 градусов в минуту, 6 градусов в минуту получается метастабильная форма вещества — т.е. отличающаяся от необходимой. Нужная форма метацетамола получилась при охлаждении 3 градуса в минуту.


«Сначала мы подумали, что это ошибка. Переделали — оказалось воспроизводимо. Выходит, что есть, по сути, некое "окно" по скорости охлаждения — определенные условия, при которых получается новая форма метацетамола», — заключил Рычков.


В октябре 2016 года новосибирские ученые представили наноаэрозоль, который позволит снизить количество побочных действий, а также повысить общую эффективность от приема препаратов против туберкулеза.

Елена Громкова
Изображение nsu.ru

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