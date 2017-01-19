Застрявшие в Китае новосибирцы ночевали в гостинице бок о бок с полицейскими

Застрявшие в Китае новосибирцы ночевали в гостинице бок о бок с полицейскими

НГС продолжает следить за судьбой земляков, которых держат в аэропорту Шанхая из-за просрочки визы.


«Ночью нас отвели в гостиницу при аэропорту. Поспали до 7:00 и нас привели обратно в аэропорт. Спали мы в гостинице по раздельным номерам с подселением полиции, расселили с женой девушку-охранника и со мной охранника», — рассказал Денис Суворов и добавил, что сотрудники полиции спали на соседних кроватях.


Денис рассказал, что сотрудники иммиграционной службы и представитель консульства РФ в Шанхае сказали новосибирцам, что их депортируют 21 января.


В департаменте информации МИД РФ корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что «всеми российскими гражданами, которые попали в сложные ситуации, занимается наше посольство». И добавили, что на решение вопроса потребуется некоторое время.


«Там процесс положительный идет, им оказывают практическую помощь в вылете», — коротко прокомментировали в генконсульстве РФ в Шанхае. И добавили, что более подробно ответят письменно по электронной почте.


Новосибирец Денис Суворов и его жена ночью 18 января прилетели из Манилы в Шанхай и через 21 час должны были лететь в Урумчи, а оттуда — в Новосибирск. В аэропорту в Шанхае паре сказали, что в Китае без визы можно провести только 24 часа, а у них получается более суток. Новосибирцам предложили купить билеты обратно в Манилу, а потом снова в Шанхай и в Россию, однако пара отказалась.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено Денисом Суворовым

Прочтений: 4513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено