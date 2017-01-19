Застрявшие в Китае новосибирцы ночевали в гостинице бок о бок с полицейскими

НГС продолжает следить за судьбой земляков, которых держат в аэропорту Шанхая из-за просрочки визы.





«Ночью нас отвели в гостиницу при аэропорту. Поспали до 7:00 и нас привели обратно в аэропорт. Спали мы в гостинице по раздельным номерам с подселением полиции, расселили с женой девушку-охранника и со мной охранника», — рассказал Денис Суворов и добавил, что сотрудники полиции спали на соседних кроватях.







Денис рассказал, что сотрудники иммиграционной службы и представитель консульства РФ в Шанхае сказали новосибирцам, что их депортируют 21 января.







В департаменте информации МИД РФ корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что «всеми российскими гражданами, которые попали в сложные ситуации, занимается наше посольство». И добавили, что на решение вопроса потребуется некоторое время.







«Там процесс положительный идет, им оказывают практическую помощь в вылете», — коротко прокомментировали в генконсульстве РФ в Шанхае. И добавили, что более подробно ответят письменно по электронной почте.







Новосибирец Денис Суворов и его жена ночью 18 января прилетели из Манилы в Шанхай и через 21 час должны были лететь в Урумчи, а оттуда — в Новосибирск. В аэропорту в Шанхае паре сказали, что в Китае без визы можно провести только 24 часа, а у них получается более суток. Новосибирцам предложили купить билеты обратно в Манилу, а потом снова в Шанхай и в Россию, однако пара отказалась.

