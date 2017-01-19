Молодой хакер взломал сайт мэрии и пошел под суд

В Новосибирске вступил в силу приговор 25-летнему хакеру, который устроил серию компьютерных атак на сайты научных институтов и мэрии.







Преступления произошли в апреле 2016 года.







«Новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.







23 декабря 2016 года Октябрьский районный суд признал 25-летнего новосибирца виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и приговорил его к 1 году ограничения свободы, уточнили в ФСБ. На прошлой неделе приговор вступил в законную силу.







В феврале 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как хакеры взломали сайт официального дилера Skoda в Новосибирске и разместили на нем лозунг в защиту свободы Сирии.

