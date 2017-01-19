Риэлтор присвоила 3,5 миллиона из денег клиентов

Риэлтор присвоила 3,5 миллиона из денег клиентов

​​Суд вынес приговор 54-летней гендиректору риэлтерской компании «Сибирский город» — она присвоила себе 3,5 млн руб., переданных ей двумя клиентками.


«Сошкина в конце судебного следствия возместила только одной из потерпевших 20 тыс. руб. — это сумма, несоразмерная причиненному ущербу. Хотя времени на это было более чем достаточно», — сообщил НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Сергей Бачурин.


Любовь Сошкина совершила преступление еще в 2013 году. Две клиентки обратились к ней за помощью в приобретении квартир в строящихся домах на ул. Выборной в Октябрьском районе, уточнил Сергей Бачурин.


В общей сложности женщины передали Сошкиной больше 3,5 млн руб. Однако риэлтор не направила эти деньги на приобретение жилья, а распорядилась ими по своему усмотрению. Как именно женщина потратила деньги, в прокуратуре не смогли сообщить: «В суде был установлен перечень принадлежащего Сошкиной имущества, но прямых фактов, подтверждающих, что оно приобретено на присвоенные деньги, не было», — говорит Сергей Бачурин.


Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, в отношении Сошкиной возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение денежных средств, вверенных виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).


Суд признал женщину виновной в двух преступлениях и приговорил риэлтора к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.


Также суд удовлетворил иск одной из клиенток Сошкиной. Женщина собиралась купить две квартиры в строящемся доме и передала риэлтору 1 млн 160 тыс. руб. Другая клиентка отказалась от иска, пояснив, что  предъявила его в гражданском порядке.


Новосибирская область по темпу ввода жилья занимает одно из лидирующих мест среди регионов России. НГС.НОВОСТИ рассказывали, что ​за прошлый год строители НСО почти на 17 % перевыполнили план по вводу жилья.

Ольга Власова
Фото AVNphotolab (iStock)

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