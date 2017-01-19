​Власти начали поиски тех, кто завалил берег Оби строительным мусором

Власти начали поиски тех, кто завалил берег Оби строительным мусором (видео)

​Администрация Кировского района Новосибирска отреагировала на жалобы местных жителей и публикацию НГС.


18 января представители администрации съездили на берег и увидели, что мусор там по-прежнему лежит.


«Никаких разрешений для организации отвала под строительные материалы в пределах территории водоохраной зоны сотрудниками администрации района не выдавалось. Данный мусор складирован самовольно неустановленными лицами», — рассказали в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в администрации Кировского района.


Сейчас специалисты начали проверку, чтобы найти виновных и наказать их. «В случае невыявления лиц, организовавших несанкционированный отвал, он будет ликвидирован силами подрядной организации», — добавили в администрации.


О том, что берег Оби недалеко от ЖК «Белые росы» рядом с дачами и лодочной станцией завален строительным мусором, 17 января рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.



Власти начали поиски тех, кто завалил берег Оби строительным мусором (видео)


Елена Громкова
Фото и видео предоставлены Яной Ковальченко

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