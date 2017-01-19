Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске

Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске (фото)

«В планах компании строительство общедоступной набережной в границах участках микрорайона "Европейский берег", при этом не исключается возможность присоединения других участков для создания единой береговой линии до речного вокзала», — рассказал Динар Зарипов, директор по продажам «Сибакадемстрой».


У новой набережной будет два уровня, она будет примыкать к территории строящегося на берегу Оби микрорайона «Европейский берег». Как рассказали в компании «Сибакадемстрой», ее концепцию разработали в 2015 году архитекторы компании Attractions International​ с учетом потребностей разных возрастов. 


Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске (фото)


Строительство уже началось, отметили в компании: в прошлом году начали отсыпать призму набережной, эти работы должны завершиться в этом году. В 2018 году застройщик планирует закончить конструктив, заложить дорожки и лестницы, а в 2019 году начать благоустройство. На все работы потребуется порядка 100 млн руб., подсчитали в «Сибакадемстрое».


Ранее НГС.НОВОСТИ писал о том, что существующая городская Михайловская набережная была признана мэрией одним из важнейший проектов по благоустройству в городе. В ближайших планах городских властей — организовать единую парковую зону от гостиницы River Park до парка «Городское начало».

Лиза Пичугина
Иллюстрации предоставлены компанией «Сибакадемстрой»

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