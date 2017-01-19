Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске

«В планах компании строительство общедоступной набережной в границах участках микрорайона "Европейский берег", при этом не исключается возможность присоединения других участков для создания единой береговой линии до речного вокзала», — рассказал Динар Зарипов, директор по продажам «Сибакадемстрой».





У новой набережной будет два уровня, она будет примыкать к территории строящегося на берегу Оби микрорайона «Европейский берег». Как рассказали в компании «Сибакадемстрой», ее концепцию разработали в 2015 году архитекторы компании Attractions International​ с учетом потребностей разных возрастов.











Строительство уже началось, отметили в компании: в прошлом году начали отсыпать призму набережной, эти работы должны завершиться в этом году. В 2018 году застройщик планирует закончить конструктив, заложить дорожки и лестницы, а в 2019 году начать благоустройство. На все работы потребуется порядка 100 млн руб., подсчитали в «Сибакадемстрое».





Ранее НГС.НОВОСТИ писал о том, что существующая городская Михайловская набережная была признана мэрией одним из важнейший проектов по благоустройству в городе. В ближайших планах городских властей — организовать единую парковую зону от гостиницы River Park до парка «Городское начало».