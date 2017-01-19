Столкнувшиеся иномарки отлетели на тротуар и снесли знак

Столкнувшиеся иномарки отлетели на тротуар и снесли знак (фото)

​«Ниссан» и «Тойота» столкнулись на ул. Ереванской в Новосибирске — иномарки вылетели на тротуар.


Авария произошла 18 января в 22:10. Водитель на Nissan Almera ехал по Ереванской со стороны Мочищенского шоссе в направлении ул. Жуковского, а водитель на Toyota Carib ехал по ул. Ботанической со стороны Дальневосточной в сторону Красногорской, сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«"Тойота" выехала на перекресток под знак "Уступи дорогу", где водитель не заметил "Ниссан", двигающийся по главной дороге», — добавляют в «Автоспасе».


Столкнувшиеся иномарки отлетели на тротуар и снесли знак (фото)


Из-за этого «Ниссан» врезался «Тойоте» в левый бок, от удара машины выбросило на тротуар, и там они снесли знак «Пешеходный переход».


Столкнувшиеся иномарки отлетели на тротуар и снесли знак (фото)


Автомобилисты нередко сбивают дорожные знаки в Новосибирске, например, недавно на парковке у дома в Калининском районе столкнулись 3 иномарки и самогруз и сбили знак пешеходного перехода. Также знак сбивали на Красном проспекте рядом со зданием № 67.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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