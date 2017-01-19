​Работники гостиниц и финансисты чаще других ходят на работу больными

Работники гостиниц и финансисты чаще других ходят на работу больными

Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос 1211 сотрудников новосибирских компаний, чтобы выяснить, кто из них предпочитает не брать больничный в сезон простуд.


Оказалось, что больше половины опрошенных (56 %) отправляются на работу, если просыпаются больными. Еще 23 % признались, что остаются дома, но работают удаленно, 17 % предпочитают брать отгул и лишь 7 % пойдут брать официальный больничный.


«Интересно, что чаще других идут на работу несмотря на болезнь, представители гостиничного бизнеса и финансового сектора. Работать из дома в таких ситуациях предпочитают представители творческих профессий: журналисты, маркетологи и информационных технологий», — рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО.


Что касается коллег, которые появляются на работе больными, то спокойно к их появлению относится каждый третий опрошенный, а 40 % считают, что это недопустимо.


«Почему же большинство не берет больничный? Причины предсказуемы. На первом месте нежелание терять в зарплате (44 %). Вторая по популярности причина — это уверенность, что их функции в компании настолько уникальны, что никому, кроме них самих, эти задачи не решить (42 %). Кроме того, многие считают, что простуда не повод для того, чтобы брать больничный. Каждый третий не против взять больничный лист, но не хотел бы связываться с поликлиниками», — отметила Елена Таращук.


По данным Роспотребнадзора по НСО, около 19 тыс. жителей НСО обратились в больницы и поликлиники с ОРВИ и гриппом — из-за всплеска заболеваемости пришлось закрыть детский сад.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 2522
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено