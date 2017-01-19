​Работники гостиниц и финансисты чаще других ходят на работу больными

Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос 1211 сотрудников новосибирских компаний, чтобы выяснить, кто из них предпочитает не брать больничный в сезон простуд.







Оказалось, что больше половины опрошенных (56 %) отправляются на работу, если просыпаются больными. Еще 23 % признались, что остаются дома, но работают удаленно, 17 % предпочитают брать отгул и лишь 7 % пойдут брать официальный больничный.







«Интересно, что чаще других идут на работу несмотря на болезнь, представители гостиничного бизнеса и финансового сектора. Работать из дома в таких ситуациях предпочитают представители творческих профессий: журналисты, маркетологи и информационных технологий», — рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО.







Что касается коллег, которые появляются на работе больными, то спокойно к их появлению относится каждый третий опрошенный, а 40 % считают, что это недопустимо.







«Почему же большинство не берет больничный? Причины предсказуемы. На первом месте нежелание терять в зарплате (44 %). Вторая по популярности причина — это уверенность, что их функции в компании настолько уникальны, что никому, кроме них самих, эти задачи не решить (42 %). Кроме того, многие считают, что простуда не повод для того, чтобы брать больничный. Каждый третий не против взять больничный лист, но не хотел бы связываться с поликлиниками», — отметила Елена Таращук.







По данным Роспотребнадзора по НСО, около 19 тыс. жителей НСО обратились в больницы и поликлиники с ОРВИ и гриппом — из-за всплеска заболеваемости пришлось закрыть детский сад.

