Дмитрий Медведев подарил новосибирскому школьнику «Лего» из 1140 деталей

Дмитрий Медведев подарил новосибирскому школьнику «Лего» из 1140 деталей (фото)

​​​Первоклассник из новосибирской гимназии № 2 перед Новым годом попросил премьер-министра Дмитрия Медведева подарить ему конструктор «Лего».


18 января депутаты Заксобрания Новосибирской области передали школьнику подарок.


«Дима уже три года ждал от Деда Мороза, чтобы тот подарил ему этот конструктор. Папа и мама сказали, что это очень дорогой подарок, да и Дед Мороз никак не успевает выполнить его желание. Тогда мальчик решил написать письмо Дмитрию Анатольевичу, чтобы тот попросил Деда Мороза подарить ему подарок. И это событие свершилось», — рассказали в пресс-службе Законодательного собрания.


Вчера на урок в 1«Б» пришли депутаты регионального парламента Александр Кулинич и Виктор Кушнир. Они вручили первокласснику конструктор «Лего», который Дмитрий Медведев прислал в региональную приемную партии «Единая Россия».


В пресс-службе Новосибирского регионального исполнительного комитета партии уточнили, что мальчик получил конструктор из серии Nexo Knights — мобильную крепость из 1140 деталей. На коробке указано, что игрушка рассчитана на детей от 9 до 14 лет.


А одноклассникам мальчика депутаты Заксобрания вручили конфеты.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как президент России Владимир Путин подарил компьютер школьнику из Новосибирской области.

Ольга Хмелевская
Фото zsnso.ru

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