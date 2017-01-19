Суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова

Суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова

​Новосибирский районный суд заочно арестовал 63-летнего бывшего гендиректора научного центра «Вектор» Илью Дроздова.


«Суд заочно арестовал Илью Дроздова 16 января, сейчас он находится в международном розыске», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры НСО.


Полиция разыскивает Илью Дроздова с весны прошлого года. Бывшего гендиректора «Вектора» подозревают в мошенничестве на 2 млн руб. По версии следствия, в 2006 году Дроздов похитил деньги, предназначенные для выплаты премий работникам, и приобрел для себя квартиру.

Илья Дроздов возглавлял государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово с сентября 2005 года, но в июне 2010 года уволился по собственному желанию.


Позднее, весной 2014 года, СУ СКР по Новосибирской области заявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Вектора», имя которого не озвучивалось.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ильи Дроздова, просят сообщить об этом в полицию по тел.: (383) 232-86-71 или 336-66-02.

Ольга Власова
Фото 54.mvd.ru

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