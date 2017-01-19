Суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова

​Новосибирский районный суд заочно арестовал 63-летнего бывшего гендиректора научного центра «Вектор» Илью Дроздова.





«Суд заочно арестовал Илью Дроздова 16 января, сейчас он находится в международном розыске», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры НСО.







Полиция разыскивает Илью Дроздова с весны прошлого года. Бывшего гендиректора «Вектора» подозревают в мошенничестве на 2 млн руб. По версии следствия, в 2006 году Дроздов похитил деньги, предназначенные для выплаты премий работникам, и приобрел для себя квартиру.



Илья Дроздов возглавлял государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово с сентября 2005 года, но в июне 2010 года уволился по собственному желанию.







Позднее, весной 2014 года, СУ СКР по Новосибирской области заявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Вектора», имя которого не озвучивалось.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ильи Дроздова, просят сообщить об этом в полицию по тел.: (383) 232-86-71 или 336-66-02.

