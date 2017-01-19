​Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами

Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)

Издатель журнала «Неизвестная Сибирь», новосибирский фотограф Закир Умаров выпустил фотоальбом «Алтай. Вечность безбрежных просторов».


В альбом вошли фотографии Закира Умарова, Игоря Кузнецова и Артема Головина. 


«Сама идея фотоальбома, связанного с Алтаем, уже давно витала у нас в воздухе, но в силу занятости и других причин все никак не доходили руки, а тут все быстро получилось при поддержке администрации Республики Алтай», — рассказал НГС.НОВОСТИ Умаров.


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)


По его словам, особенность проекта — соединение поэтических строк алтайских поэтов с пейзажами Алтая, который для многих из них — основа творчества. 


«Честно скажу, я был поражен стихами алтайских поэтов! Такая сила в их поэзии, в их пейзажной лирике и любовных строках, столько любви к родному краю, такое глубокое чувство единения с родиной и выпавшей судьбой, что прямо диву даешься! У величественного Алтая очень достойные сыны и дочери. Красота стихотворений Бориса Укачина, Анчи Самунова, Александры Саруевой, Димана Белекова, Аржана Адарова и многих-многих других просто поразительна. На мой взгляд, их надо включать в региональные образовательные программы — это певцы малой родины, через которую приходишь к осознанию Родины», — поделился впечатлениями Закир Умаров.


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)


Формат фотоальбома 236х296 мм, в нем 240 страниц. В новосибирских магазинах он не продается, но доступен для заказа через интернет. Например, сайт harius.ru предлагает купить его за 3300 руб. 


Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами (фото)



В 2014 году новосибирский фотограф Слава Степанов выпустил альбом о Новосибирске, где каждой современной фотографии соответствует историческая фотография того же места.  

Анна Наумцева
Фото Закира Умарова (1–6), скриншот harius.ru (7)

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