​Новосибирский фотограф выпустил альбом с алтайскими красотами

Издатель журнала «Неизвестная Сибирь», новосибирский фотограф Закир Умаров выпустил фотоальбом «Алтай. Вечность безбрежных просторов».







В альбом вошли фотографии Закира Умарова, Игоря Кузнецова и Артема Головина.





«Сама идея фотоальбома, связанного с Алтаем, уже давно витала у нас в воздухе, но в силу занятости и других причин все никак не доходили руки, а тут все быстро получилось при поддержке администрации Республики Алтай», — рассказал НГС.НОВОСТИ Умаров.















По его словам, особенность проекта — соединение поэтических строк алтайских поэтов с пейзажами Алтая, который для многих из них — основа творчества.





«Честно скажу, я был поражен стихами алтайских поэтов! Такая сила в их поэзии, в их пейзажной лирике и любовных строках, столько любви к родному краю, такое глубокое чувство единения с родиной и выпавшей судьбой, что прямо диву даешься! У величественного Алтая очень достойные сыны и дочери. Красота стихотворений Бориса Укачина, Анчи Самунова, Александры Саруевой, Димана Белекова, Аржана Адарова и многих-многих других просто поразительна. На мой взгляд, их надо включать в региональные образовательные программы — это певцы малой родины, через которую приходишь к осознанию Родины», — поделился впечатлениями Закир Умаров.

















Формат фотоальбома 236х296 мм, в нем 240 страниц. В новосибирских магазинах он не продается, но доступен для заказа через интернет. Например, сайт harius.ru предлагает купить его за 3300 руб.















В 2014 году новосибирский фотограф Слава Степанов выпустил альбом о Новосибирске, где каждой современной фотографии соответствует историческая фотография того же места.