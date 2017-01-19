​3650 новосибирцев окунулись в прорубь в крещенскую ночь

3650 новосибирцев окунулись в прорубь в крещенскую ночь

В Новосибирской области за первые 7 часов купаний в крещенские купели успели окунуться больше 3 тыс. верующих.


«С полуночи до 7 утра 3650 человек приняли участие в крещенских купаниях. Происшествий не произошло», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 


В ведомстве уточнили, что за безопасностью во время купаний следят 536 работников экстренных служб, в том числе 71 сотрудник МЧС.


НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят за тем, как горожане купаются в ледяной воде.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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