​3650 новосибирцев окунулись в прорубь в крещенскую ночь

В Новосибирской области за первые 7 часов купаний в крещенские купели успели окунуться больше 3 тыс. верующих.





«С полуночи до 7 утра 3650 человек приняли участие в крещенских купаниях. Происшествий не произошло», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что за безопасностью во время купаний следят 536 работников экстренных служб, в том числе 71 сотрудник МЧС.





НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят за тем, как горожане купаются в ледяной воде.