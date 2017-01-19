Новосибирские водители застряли в пробках из-за аварий на крупных магистралях

Новосибирские водители застряли в пробках из-за аварий на крупных магистралях (схема)

​В четверг, 19 января, в утренний час пик пробки на новосибирских дорогах оценивались на 6 баллов, ситуацию осложнили несколько мелких аварий.


Самая длинная пробка к 8:45 собралась на ул. Большевистской — от разъезда Иня до Речного вокзала. Чтобы проехать этот участок в сторону центра города, водители вынуждены снижать скорость до 7 км/ч. Дополнительные сложности для автомобилистов создали 2 ДТП в районе Бугринского моста.


Новосибирские водители застряли в пробках из-за аварий на крупных магистралях (схема)


Из-за ДТП в красный цвет на карте оказался окрашен въезд на Димитровский мост со стороны левого берега. Также при движении по левому берегу водителям стоит учитывать аварии на пл. Труда, на ул. Титова (рядом с пл. Станиславского) и ул. Римского-Корсакова (в районе сквера Славы). Сложная ситуация на пересечении ул. Хилокской и Толмачёвской, где также зафиксировано ДТП.


Новосибирские водители застряли в пробках из-за аварий на крупных магистралях (схема)


На правом берегу затруднено движение на ул. Кропоткина, Ипподромской, Богдана Хмельницкого, Танковой, пр. Дзержинского и Гусинобродском шоссе.


В целом ситуация на дорогах города в 9-м часу утра оценивалась на 6 баллов. Вчера примерно в это же время уровень пробок был на 1 балл выше


Новосибирские водители застряли в пробках из-за аварий на крупных магистралях (схема)


Ольга Хмелевская
Скриншоты yandex.ru/maps 

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