Под Новосибирском готовят к сносу опасную дамбу

Под Новосибирском готовят к сносу опасную дамбу

На сайте госзакупок завершилась подача заявок на тендер по сносу незаконной дамбы на реке Бердь в Новосибирской области за 7 млн 895 тыс. руб. 


«Незаконную насыпь, возведенную на реке Бердь в районе ОАО "Искитимцемент", устранят с целью снижения негативного влияния вод и угрозы подтопления в период прохождения паводка на территории г. Искитима», — объяснили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, добавив, что из-за дамбы в этих местах ежегодно происходит подтопление жилых домов и садовых обществ.


Насыпь из грунта и валунов, по воспоминаниям местных жителей, возвели около полувека назад. Кто возвел и для каких целей — никто уже не помнит, а по документам это гидротехническое сооружение нигде не проходит. В департаменте природных ресурсов Новосибирской области считают, пишет РБК, что дамбу построил «Искитимцемент», которому выносили предписания ее ликвидировать, но они не выполнялись. Это предприятие, благодаря запруде, забирает воду для своего рабочего процесса. На предприятии же, однако, от этого открестились.


«Дамба не является нашей собственностью и не стоит у нас на учете. Поэтому мы и не принимаем участие в ее сносе. В 2012 году, когда вопрос о сносе дамбы впервые прозвучал и решался на разных уровнях, "Искитимцемент" начал работу по возведению своего гидротехнического сооружения. В этом году будет реализован проект по капитальному строительству насосной станции», — объяснила пресс-секретарь ОАО «Искитимцемент» Екатерина Абибула, пояснив, что воду после этого они смогут забирать в реке и без запруды.


Как описано в сопроводительной документации контракта, насыпь следует разбирать по определенной технологии. «Грунт перекладывается на деревянные щиты с последующим транспортированием на берег. Крупные валуны и глыбовый грунт разрыхляется. Формируется временный отвал. Мокрый грунт выемки укладывается во временный отвал вдоль технологического проезда для стекания и просушки. Транспортировка просушенного грунта производится на оборудованные площадки для временного хранения, размещаемые за пределами прибрежной полосы р. Бердь», — сообщается в контракте.


Выигравшего тендер определят 23 января. Разобрать дамбу победитель должен будет до 30 апреля.

Илья Калинин
Фото pixabay.com

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