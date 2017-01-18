​Оцепление Сбербанка, необычный бизнес-центр и другие главные новости

Дайджест главных событий 18 января по версии НГС.







• Темой дня стало оцепление полицией крупнейшего офиса Сбербанка, расположенного на улице Серебренниковской. Стражи порядка никого не впускали и не выпускали. Хотя в итоге оказалось, что ничего страшного не произошло.







• В Новосибирске достроили необычный бизнес-центр в стиле старой Европы. Насытившись стандартными высотками из стекла и бетона, девелоперы решили подойти к офисной башне творчески.







• В Новосибирске открылся первый со времен СССР «настоящий» овощной магазин. Там продают овощи, выращенные здесь же, в новосибирских теплицах.







• Самым громким происшествием стало нападение на дочку Виктора Ганчара — мужчины, который нечаянно убил агрессивного незваного гостя. Суд закрыл уголовное дело, а семью невольного убийцы стала преследовать пожилая женщина. Жена Виктора уверена — на девочку возле школы напала мать убитого.