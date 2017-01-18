​Ремонт канализации сузил проспект Карла Маркса на 2,5 метра

Ремонт канализации сузил проспект Карла Маркса на 2,5 метра (схема)

С 18 января небольшой участок пр. Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска сузился на 2,5 м из-за аварийного ремонта канализации.


Сужение произошло у здания № 29: в этом месте работники «Горводоканала» ремонтируют канализацию.


«Окончание работ запланировано на 21 января», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Власти рекомендуют водителям быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.


Кроме того, с 8 февраля власти запретят стоянку на участке ул. Ползунова из-за того, что машины «скорой помощи» не могут проехать к городской больнице № 2.

Ольга Хмелевская
Фрагмент справочника 2ГИС

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