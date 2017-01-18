​Власти рассказали, когда уберут большую яму на тротуаре в центре города

Администрация Центрального района Новосибирска назвала сроки, в которые рабочие ликвидируют большую яму на ул. Демьяна Бедного.


«Яма на ул. Демьяна Бедного появилась в результате работ, проводимых МУП г. Новосибирска "Горводоканал" по ремонту крышки люка смотрового колодца сети канализации. Для ликвидации ямы силами подрядной организации МКУ "Центральное" в настоящее время проводятся работы по очистке тротуара от снега. Работы по очистке будут завершены в ночь с 18-го на 19.01.2017 года», — прокомментировали в администрации на запрос НГС.НОВОСТИ.


Власти рассказали, когда уберут большую яму на тротуаре в центре города (фото)


Про яму рядом с домом № 62 по ул. Демьяна Бедного вчера, 17 января, сообщили местные жители.


«В Центральном районе, на ул. Демьяна Бедного, посередине тротуара находится огромная яма, глубиной 0,5 м, прикрытая посередине картонкой. Тротуар здесь не чистился ни разу за сезон, а сейчас в любой момент может произойти несчастный случай!» — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.


По ее словам, накануне яма была более узкая, но такая же глубокая.


«Вчера (16 января. — НГС.НОВОСТИ) она выглядела совсем иначе, это была просто глубокая нора, в которую можно было попасть ногой и сломать ее», — описала читательница.


Власти рассказали, когда уберут большую яму на тротуаре в центре города (фото)


Елена Громкова
Фото читательницы НГС

Прочтений: 3128
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено