​Власти рассказали, когда уберут большую яму на тротуаре в центре города

Администрация Центрального района Новосибирска назвала сроки, в которые рабочие ликвидируют большую яму на ул. Демьяна Бедного.







«Яма на ул. Демьяна Бедного появилась в результате работ, проводимых МУП г. Новосибирска "Горводоканал" по ремонту крышки люка смотрового колодца сети канализации. Для ликвидации ямы силами подрядной организации МКУ "Центральное" в настоящее время проводятся работы по очистке тротуара от снега. Работы по очистке будут завершены в ночь с 18-го на 19.01.2017 года», — прокомментировали в администрации на запрос НГС.НОВОСТИ.











Про яму рядом с домом № 62 по ул. Демьяна Бедного вчера, 17 января, сообщили местные жители.







«В Центральном районе, на ул. Демьяна Бедного, посередине тротуара находится огромная яма, глубиной 0,5 м, прикрытая посередине картонкой. Тротуар здесь не чистился ни разу за сезон, а сейчас в любой момент может произойти несчастный случай!» — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.







По ее словам, накануне яма была более узкая, но такая же глубокая.







«Вчера (16 января. — НГС.НОВОСТИ) она выглядела совсем иначе, это была просто глубокая нора, в которую можно было попасть ногой и сломать ее», — описала читательница.









