Красивый сейв вратаря «Сибири» стал одним из лучших за неделю

Красивый сейв вратаря «Сибири» стал одним из лучших за неделю (видео)

Сейв вратаря новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Ивана Налимова вошел в рейтинг 10 лучших за неделю в Континентальной хоккейной лиге.


Сегодня лига составила рейтинг сейвов, для которого специалисты лиги проанализировали игры не одной недели, как обычно, а сразу двух — 19-й и 20-й.


Сейв Ивана Налимова попал на четвертое место. Этот игровой момент случился в середине второго периода матча между «Сибирью» и питерским СКА, прошедшего в Санкт-Петербурге 15 января. В это время счет был 1:1.


Для того, чтобы не допустить гол, Налимов красиво растянулся и упал на бок.



Этот матч для «Сибири» закончился поражением со счетом 2:6. Сейчас «Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведет 23 января в гостях у нижнекамского «Нефтехимика».

Елена Громкова
Видео video.khl.ru, скрин видео

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