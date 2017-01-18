Суд оставил на свободе воспитательницу детсада, в котором девочка погибла на горке

​Новосибирский областной суд оставил на свободе бывшую воспитательницу детского сада № 45, в котором на прогулке погибла 4-летняя девочка.





Апелляция по этому делу состоялась сегодня, 18 января.







«Суд апелляционной инстанции отменил приговор Первомайского районного суда и вынес новый приговор. Вынес обвинительный, но изменил наказание: в первоначальном приговоре был реальный срок лишения свободы — 2 года. По новому приговору реального лишения свободы нет, а только ограничение свободы на 2 года. <…> То есть она не лишена свободы, она также будет трудиться, но будет определенным образом отмечаться, наблюдаться. Ну и, соответственно, если она захочет выехать в другой регион или в другой город, то должна уведомить органы, которые осуществляют функцию контроля», — рассказал адвокат бывшей воспитательницы детского сада № 45 Евгений Звонарев.







По его словам, гособвинитель в облсуде просил ужесточить наказание для бывшей воспитательницы: отправить ее на 2,5 года в колонию общего режима. Почему суд решил иначе, пока неизвестно: сегодня судья огласил только резолютивную часть приговора.





Евгений Звонарев уточнил, что до сегодняшнего дня его подзащитная была под подпиской о невыезде.







Как ранее сообщало региональное управление Следственного комитета РФ, трагедия в новосибирском детсаду произошла 7 декабря 2015 года. Воспитательница во время утренней прогулки отвлеклась на мобильный телефон и оставила детей без наблюдения. Одна из воспитанниц просунула голову между ступенями горки, не смогла самостоятельно освободиться и задохнулась. Уже к вечеру того же дня воспитательницу уволили из детского садика, а исполняющей обязанности заведующего объявили выговор.



По мнению следствия, трагедия стала результатом того, что сотрудники детского сада плохо выполняли свои обязанности.

