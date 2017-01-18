Суд оставил на свободе воспитательницу детсада, в котором девочка погибла на горке

Суд оставил на свободе воспитательницу детсада, в котором девочка погибла на горке

​Новосибирский областной суд оставил на свободе бывшую воспитательницу детского сада № 45, в котором на прогулке погибла 4-летняя девочка.


Апелляция по этому делу состоялась сегодня, 18 января.


«Суд апелляционной инстанции отменил приговор Первомайского районного суда и вынес новый приговор. Вынес обвинительный, но изменил наказание: в первоначальном приговоре был реальный срок лишения свободы — 2 года. По новому приговору реального лишения свободы нет, а только ограничение свободы на 2 года. <…> То есть она не лишена свободы, она также будет трудиться, но будет определенным образом отмечаться, наблюдаться. Ну и, соответственно, если она захочет выехать в другой регион или в другой город, то должна уведомить органы, которые осуществляют функцию контроля», — рассказал адвокат бывшей воспитательницы детского сада № 45 Евгений Звонарев.


По его словам, гособвинитель в облсуде просил ужесточить наказание для бывшей воспитательницы: отправить ее на 2,5 года в колонию общего режима. Почему суд решил иначе, пока неизвестно: сегодня судья огласил только резолютивную часть приговора.


Евгений Звонарев уточнил, что до сегодняшнего дня его подзащитная была под подпиской о невыезде.


Как ранее сообщало региональное управление Следственного комитета РФ, трагедия в новосибирском детсаду произошла 7 декабря 2015 года. Воспитательница во время утренней прогулки отвлеклась на мобильный телефон и оставила детей без наблюдения. Одна из воспитанниц просунула голову между ступенями горки, не смогла самостоятельно освободиться и задохнулась. Уже к вечеру того же дня воспитательницу уволили из детского садика, а исполняющей обязанности заведующего объявили выговор.

По мнению следствия, трагедия стала результатом того, что сотрудники детского сада плохо выполняли свои обязанности.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 1471
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено