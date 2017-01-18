Новосибирец проехал 650 километров на мотоцикле по зимней трассе
26-летний менеджер из Новосибирска зимой доехал до Омска на мотоцикле — корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с ним и узнала подробности дорожного приключения.
Что вас сподвигло на поездку в Омск? Ездили уже раньше на такие большие расстояния?
На такие большие [расстояния] не ездил, в основном катался в городе. Мне хотелось проверить свои силы, узнать, каково это — покорять столь дальние расстояния. 650 км — это не малый участок, хотелось бы на 1000 км уйти, но здесь есть свои нюансы подготовки и другие составляющие.
Почему выбрали именно Омск?
Хочется ставить более глобальные и обширные цели. В Омск ездил уже летом, город мне понравился. Слышал, что его реставрировали, приехал посмотреть. Я и Новосибирск люблю, и Омск мне понравился красивым, аккуратным городом — есть, что посмотреть — улицы, дома.
Отправились в одиночку в поездку или с напарником?
Со мной была машина сопровождения. Взял несколько комплектов колес. У меня была шипованная резина — она стирается со временем. Мы взяли еще пару комплектов запасных. Оказалось, не зря — за 100 км до Барабинска начало спускать переднее колесо. Этого не должно быть — сцепление на дороге иное, есть риск потерять управление мотоциклом и попасть в ДТП. Сначала подкачивали колесо, а потом добрались до СТО и поменяли его.
Сколько градусов показывал термометр во время поездки? За сколько добрались?
В среднем было 20 градусов, а вообще от 15 до 23. Выехал в понедельник, 16 января из города в 11:30, приехал в Омск к 20:00. Чистая езда заняла шесть часов. Сильно не торопились.
Кроме замены колеса больше никаких проблем не возникло?
Думал, потеплее будет ехать. Поставил муфты снегоходные, подогревы рукояток у меня установлены, но было холодновато местами — задувал ветер.
Как еще готовились к поездке?
Установил еще защитные дуги, было нужно хорошее освещение — чтобы видеть дорогу. Была теплая снегоходная одежда непродуваемая, ехал с двумя комплектами термобелья. Обувь тоже была снегоходная — управлять было похуже, большие ботинки меньше дают маневра, чем кроссовки или мотоциклетные [ботинки], но сохраняют тепло достойно. Шлем снегоходный тоже использовал с подогревом — чтобы стекло не потело. Беспроводную гарнитуру использовал для связи с машиной.
Техника езды по трассе зимой отличается от летней?
Главный нюанс - это обгон, он должен быть обязательно с умом. Нужно иметь в запасе большое расстояние до следующей машины, в управлении мотоциклом к тому же должна быть большая степень плавности: резко вывернешь руль — на машине можешь уйти в занос и выйти из него, а на мотоцикле это большой риск допустить падение и потерять управление. Обходить фуры приходилось, да.
Дорога не вызвала сложностей, была ровная. Колейности дороги я тоже не заметил, была наледь — неровность дороги за счет снега — но она встретилась за 10 км до Омска, ее с легкостью преодолели. Потоки ветра от встречных едущих машин тоже надо контролировать.
Много ушло топлива?
Ушло примерно 35-40 литров бензина. У моего мотоцикла (Kawasaki ZZR) карбюратор и [двигатель] на тысяча кубов, поэтому расход у него выше, чем у современных мотоциклов.
Вообще давно катаетесь?
Лет восемь, зимой — года четыре.
Какие-то подобные поступки, которые дают выплеск адреналина в кровь, еще планируете?
Планирую более дальнюю поездку, может быть, до Москвы. Когда только начинал ездить, получал больше удовольствия, адреналина — не было с чем сравнивать. Давняя мечта — прыгнуть с парашютом, то времени не хватает, то еще каких-то возможностей. Мотоцикл больше как хобби.
Ольга Власова
Фото предоставлены Николаем Громовым