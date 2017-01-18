Власти запретили парковку по дороге к городской больнице

Решено запретить стоянку на участке ул. Ползунова в Новосибирске из-за того, что машины «скорой помощи» не могут проехать к городской больнице № 2.





«С 8 февраля вводится ограничение стоянки транспорта на участке ул. Ползунова от въезда на территорию городской клинической больницы № 2 до пр. Дзержинского», — сообщает департамент транспорта мэрии.







На участке улицы поставят дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».





Такие меры власти приняли, чтобы машины «скорой помощи» могли беспрепятственно проезжать ко въезду в горбольницу № 2. На то, что «скорой» сложно проехать по улице из-за припаркованных машин, властям пожаловалась главврач больницы.







Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, напоминает департамент транспорта.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о водителе «Жигулей», который перегородил выезд машине «скорой помощи». Позже водитель «Жигулей» объяснил свой поступок.





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