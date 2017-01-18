В новосибирском ресторане сварили борщ из красного вина

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В новом меню бара Pardon my French появилось необычное блюдо — борщ на основе красного вина.





Как пояснил шеф-повар и совладелец бара Франсуа Фурнье, сама по себе идея соединить вино и суп не оригинальна. Во Франции существует давняя традиция под названием «шабро» (chabrot) добавлять красное вино в суп, когда супа осталось немного. После этого ложку откладывают в сторону и выпивают получившуюся смесь, взяв чашку в руки.





«В таком виде вино разрешалось употреблять даже детям, рассказывает Франсуа. По словам повара, он давно экспериментировал с вином и разными продуктами, пока не обнаружил, что лучше всего красное вино сочетается со свеклой. Во Франции супов на основе свеклы нет (хотя сама свекла используется в салатах и закусках), а вот в борще вино оказалось очень уместным, говорит Фурнье.











Борщ Pardon my French готовят без использования воды, которую полностью заменяет красное вино. В вине на медленном огне долго варятся свиные ребра и большая часть используемых в этом супе овощей (кроме картофеля, который в любом случае попал в борщ позже, после того, как в принципе появился в Европе и в России). Получившийся бульон отфильтровывается и выстаивается сутки. Для усиления вкуса в него добавляют свекольный фреш (свежедавленный свекольный сок). Подается винный борщ с куском мяса и тонко нарезанной свеклой. Порция стоит 250 руб.







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