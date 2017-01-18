В новосибирском ресторане сварили борщ из красного вина

В новосибирском ресторане сварили борщ из красного вина (фото)


В новом меню бара Pardon my French появилось необычное блюдо — борщ на основе красного вина.


Как пояснил шеф-повар и совладелец бара Франсуа Фурнье, сама по себе идея соединить вино и суп не оригинальна. Во Франции существует давняя традиция под названием «шабро» (chabrot) добавлять красное вино в суп, когда супа осталось немного. После этого ложку откладывают в сторону и выпивают получившуюся смесь, взяв чашку в руки.


«В таком виде вино разрешалось употреблять даже детям, рассказывает Франсуа. По словам повара, он давно экспериментировал с вином и разными продуктами, пока не обнаружил, что лучше всего красное вино сочетается со свеклой. Во Франции супов на основе свеклы нет (хотя сама свекла используется в салатах и закусках), а вот в борще вино оказалось очень уместным, говорит Фурнье.


В новосибирском ресторане сварили борщ из красного вина (фото)


Борщ Pardon my French готовят без использования воды, которую полностью заменяет красное вино. В вине на медленном огне долго варятся свиные ребра и большая часть используемых в этом супе овощей (кроме картофеля, который в любом случае попал в борщ позже, после того, как в принципе появился в Европе и в России). Получившийся бульон отфильтровывается и выстаивается сутки. Для усиления вкуса в него добавляют свекольный фреш (свежедавленный свекольный сок). Подается винный борщ с куском мяса и тонко нарезанной свеклой. Порция стоит 250 руб.


Использование необычных техник и продуктов для приготовления привычных по форме блюд — один из распространенных приемов современной высокой кухни. Например, НГС.АФИША писала в прошлом году, в частности, о том, что в ресторане PuppenHaus можно заказать томатное мороженое. А на вечере, посвященном годовщине открытия ресторана #сибирьсибирь, в декабре прошлого года приглашенный столичный повар Рустам Тангиров готовил крем из жареного картофеля и форшмак из малосольной нельмы.

Стас Соколов
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