Дочь Виктора Ганчара избили возле школы: девочка в больнице

Дочь Виктора Ганчара избили возле школы: девочка в больнице

​9-летняя дочь Виктора Ганчара стала жертвой нападения — на девочку с кулаками набросилась пожилая женщина, сейчас ребенок в больнице.


У девочки сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. «Это было вчера где-то после часа дня. Дочка узнала Галкину (Людмилу), ей показали фотографию, и она узнала, потому что это уже не первое нападение от той же самой бабушки», — сообщила мать пострадавшей, жена Виктора Ганчара Юлия. Напомним, сын Галкиной погиб после того, как пьяным пытался попасть в квартиру Виктора Ганчара, но хозяин квартиры ему помешал. Суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.


По словам Юлии, по трем прошлогодним случаям нападения на ребенка, как и по нынешнему, она обращалась в полицию. «Всегда поджидает, когда рядом никого нет. Я в школу ходила, камера чуть-чуть не достает до того угла, чтобы увидеть. В этот раз дочь она ударила в грудь и по голове. Ребенок в больнице с сотрясением мозга, бледная, ее тошнит», — описала ситуацию Юлия.


Вчера к ним в дом приходила инспектор по делам несовершеннолетних, но велась ли какая-то работа с Людмилой Галкиной, Юлии неизвестно. «Я и так два года в кошмаре. Ничего про нее знать не хочу. Получается, она неадекватная, раз на ребенка нападает», — высказала свое мнение мать пострадавшей.


У Юлии и Виктора есть еще одна дочь, которая в то время, когда избивали сестру, была в школе. Мать опасается и за ее безопасность тоже. «Она старшая. У нее было семь уроков. Я теперь буду обращаться и в прокуратуру, и во все инстанции, чтобы проведена была проверка на адекватность этой женщины. А детей буду водить-забирать, и стараться, чтобы это дело не замяли», — говорит Юлия.


«По факту нападения отделом полиции "Центральный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — прокомментировали в полиции.

Анна Наумцева
Фото Ольги Хмелевской

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