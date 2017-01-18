Черничные пирожные довели ​«Кофе Хауз» до штрафа в 150 тысяч

В Новосибирске арбитражный суд оштрафовал на 150 тыс. владельцев кофейни «Кофе Хауз» за два испорченных черничных брауни.







Суд вынес решение в конце декабря, на этой неделе компания «Байкал бизнес групп», которая владеет кофейней, подала апелляцию.







С заявлением на компанию в суд обратился новосибирский транспортный прокурор, который проверял кофейню «Кофе Хауз» в аэропорту «Толмачёво» 25 октября 2016 года.







В этот день в холодильнике кофейни нашлись два пирожных «Брауни черничный», у которых срок хранения истек 21 октября. «При этом указанные десерты предлагались к реализации посетителям кофейни, о чем свидетельствует как наличие указанных десертов в меню, так и факт хранения их в холодильнике, а не в емкости для пищевых отходов», — отмечается в материалах суда.







Суд также отмечает в своем решении, что эти пирожные были рядом с продуктами, у которых не истек срок годности.







«Доводы общества в части того, что пирожные с истекшим сроком хранения находились в холодильнике не для целей реализации, а как изъятый товар, который подлежал уничтожению и к реализации не предлагался, меню составляется на месяц и не меняется, если товар отсутствует в наличии, суд полагает необоснованными, бездоказательственными и не свидетельствующими об отсутствии состава правонарушения», — говорится в решении. Также там отмечается, что акта на списание во время проверки и в суд компания не представила.







Суд решил оштрафовать компанию на 150 тыс. руб.







В компании «Байкал бизнес групп» корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили, что считают решение суда незаконным и подали апелляцию.







«Факт подтверждения того, что была реализация, не установлен. На основании неподтвержденных фактов делаются все выводы», — отметили в «Байкал бизнес групп».





Представители подчеркивают, что пирожные стояли не на витрине, а в холодильнике. Сотрудники кофейни не собирались продавать эти десерты — они забыли их списать.







«Это, естественно, халатность наших сотрудников, мы с ними сами разборки проводим и уволены были люди.





У них была пересмена, один забыл передать другому и все так и осталось. Они составляют акт на списание и уничтожают. Этот ушел, видимо, с ночной смены, не успел написать, не передал по смене и забыли про это. Но это не значит, что мы их продавали.





А то, что они цепляются за меню, так у нас есть общее меню — они же каждый день к нам поступают, эти пирожные. Если бы мы хотели бы их продать, мы бы их продали на следующий день, что бы мы их там держали? Положили, чтобы их списать, да и забыли про них», — сказали в компании.







В августе 2016 года НГС писал о том, как жительница Новосибирска сломала зуб о металлическую деталь, попавшуюся ей в трубочке с белковым кремом.