Черничные пирожные довели ​«Кофе Хауз» до штрафа в 150 тысяч

Черничные пирожные довели «Кофе Хауз» до штрафа в 150 тысяч

В Новосибирске арбитражный суд оштрафовал на 150 тыс. владельцев кофейни «Кофе Хауз» за два испорченных черничных брауни.


Суд вынес решение в конце декабря, на этой неделе компания «Байкал бизнес групп», которая владеет кофейней, подала апелляцию.


С заявлением на компанию в суд обратился новосибирский транспортный прокурор, который проверял кофейню «Кофе Хауз» в аэропорту «Толмачёво» 25 октября 2016 года.


В этот день в холодильнике кофейни нашлись два пирожных «Брауни черничный», у которых срок хранения истек 21 октября. «При этом указанные десерты предлагались к реализации посетителям кофейни, о чем свидетельствует как наличие указанных десертов в меню, так и факт хранения их в холодильнике, а не в емкости для пищевых отходов», — отмечается в материалах суда.


Суд также отмечает в своем решении, что эти пирожные были рядом с продуктами, у которых не истек срок годности.


«Доводы общества в части того, что пирожные с истекшим сроком хранения находились в холодильнике не для целей реализации, а как изъятый товар, который подлежал уничтожению и к реализации не предлагался, меню составляется на месяц и не меняется, если товар отсутствует в наличии, суд полагает необоснованными, бездоказательственными и не свидетельствующими об отсутствии состава правонарушения», — говорится в решении. Также там отмечается, что акта на списание во время проверки и в суд компания не представила.


Суд решил оштрафовать компанию на 150 тыс. руб.


В компании «Байкал бизнес групп» корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили, что считают решение суда незаконным и подали апелляцию.


«Факт подтверждения того, что была реализация, не установлен. На основании неподтвержденных фактов делаются все выводы», — отметили в «Байкал бизнес групп».

 

Представители подчеркивают, что пирожные стояли не на витрине, а в холодильнике. Сотрудники кофейни не собирались продавать эти десерты — они забыли их списать.


«Это, естественно, халатность наших сотрудников, мы с ними сами разборки проводим и уволены были люди. 


У них была пересмена, один забыл передать другому и все так и осталось. Они составляют акт на списание и уничтожают. Этот ушел, видимо, с ночной смены, не успел написать, не передал по смене и забыли про это. Но это не значит, что мы их продавали. 


А то, что они цепляются за меню, так у нас есть общее меню — они же каждый день к нам поступают, эти пирожные. Если бы мы хотели бы их продать, мы бы их продали на следующий день, что бы мы их там держали? Положили, чтобы их списать, да и забыли про них», — сказали в компании.


В августе 2016 года НГС писал о том, как жительница Новосибирска сломала зуб о металлическую деталь, попавшуюся ей в трубочке с белковым кремом.

Елена Громкова
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 6451
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено