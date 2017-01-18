​Новосибирцы стали чаще умирать на работе

Новосибирцы стали чаще умирать на работе

За 2016 год в Новосибирской области сократилось число несчастных случаев на производстве.


Если в 2015 году на предприятиях региона произошло 137 несчастных случаев, то в 2016 году — на 20 несчастных случаев меньше. При этом число погибших на производстве увеличилось с 25 до 38. Женщины и дети не пострадали, сообщили в Государственной инспекции труда в Новосибирской области.


Лидером по числу смертельных случаев в прошлом году стала сфера строительства, где инспекторы насчитали 15 погибших.


4 новосибирца погибли на промышленных предприятиях. Сфера здравоохранения отметилась тремя погибшими. Столько же работников стали жертвами несчастных случаев в отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. Также по трое погибших инспекторы насчитали в сфере транспорта и связи и на предприятиях, которые производят и передают электричество, газ, пар и горячую воду.


Всего в 2016 году за смертельные случаи на производстве инспекция труда оштрафовала новосибирских работодателей на 12 млн 664 тыс. руб.


В инспекции труда отмечают, что чаще всего несчастные случаи происходили в частных компаниях (81 %). У 11 пострадавших были признаки опьянения. 


В 36 случаях работники пострадали или погибли при падении. 


Еще 31 работника ранили «разлетающиеся, вращающиеся предметы и детали машин». На 17 работников упали предметы, материалы или обрушился грунт. 10 человек ударило электрическим током.


Как правило, причинами несчастных случаев на производстве становились плохая организация работ, неисправные машины и механизмы и пробелы в инструктаже по охране труда, уточнили в трудинспекции.


Начало 2017 года также не обошлось без несчастных случаев на производстве: на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ писали о гибели рабочего на новосибирской ТЭЦ-4.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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