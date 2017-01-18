Новосибирские строители перевыполнили план на 17 %

Новосибирские строители перевыполнили план на 17 %

​В Новосибирской области за прошлый год почти на 17 % перевыполнили план по вводу жилья.


«В регионе за прошедший год введено 2,210 млн кв. м жилья или 36 901 квартира. Это составляет 116,8 % от плана по вводу жилья, установленного губернатором на год», — рассказали в пресс-службе правительства НСО.


По словам зампреда облправительства Сергея Боярского, на долю введенного многоэтажного жилья в регионе пришлось 1,520 млн кв. м.


Объем ввода малоэтажного жилья с начала года в Новосибирской области составил более 690 тыс. кв. м или 32,2 % от общего объема введенного жилья. Больше всего квадратных метров жилья сдано в областном центре — почти 1,528 млн или 27 984 квартиры.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что два новосибирских застройщика недавно вошли в топ-100 рейтинга компаний с наибольшими объемами строительства. 


Речь идет о компании «Новосибирский квартал» и группе компаний (ГК) «Стрижи». Первая строит жилые комплексы «Краснообский», «Фламинго» и «Акатуйский», а ГК «Стрижи» активно занимаются развитием застроенных территорий в городе. 


В Новосибирске среди районов города по застройке уже не первый год лидирует Октябрьский — здесь построили почти четверть от всего объема нового жилья, 344 тыс. кв. м, 19 %, или 289 тыс. кв. м жилья сдали в Ленинском районе, на Центральный округ, включающий в себя 3 района, приходится 20 %, или 378 тыс. кв. м.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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