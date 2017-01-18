Пару из Новосибирска держат под конвоем в шанхайском аэропорту

Пару из Новосибирска держат под конвоем в шанхайском аэропорту (обновлено)

​Пара из Новосибирска застряла в Шанхае из-за просрочки визы: молодым людям предлагают купить билеты заново.


«Мы сегодня ночью 2:30 прилетели из Манилы (Филиппины) в Шанхай. Следующей рейс у нас в Урумчи завтра в 16:30. Пересадка в Урумчи составляет 21 час, и они сказали, что в Китае без визы можно провести только 24 часа. А [у нас] нахождение в Китае (Шанхай и Урумчи) получается более 24 часов. Сейчас сидим в зеленой зоне прилета, паспортный контроль не проходили», — рассказал новосибирец Денис Суворов.


Он сообщил, что в аэропорту ему и его супруге предложили купить билеты обратно в Манилу, а потом обратно в Шанхай и в Россию. «На что мы сказали, что нет денег, с тех пор они (сотрудники иммиграционной полиции) забрали у нас паспорта и удерживают в клетке под присмотром насильно. Ходить [можно] только в туалет и только с охраной», — возмущен Денис.


Молодой человек рассказал, что он и супруга чувствуют себя не очень хорошо: 2 ночи не спали и уже 12 часов сидят «взаперти». Поесть паре дали 2 пачки печенья, воды и мандаринов.


Пару из Новосибирска держат под конвоем в шанхайском аэропорту (обновлено)


Денис пояснил, что они обратились в консульство России в Шанхае. Там молодым людям сказали, что в сложившейся ситуации виноват перевозчик, и теперь он должен заплатить большой штраф. «Вот поэтому полиция нас отправляет обратно, чтобы компании не выставляли штраф, так как она государственная», — говорит Денис.


«Я не знаю, что они придумают, но мы стоим на своем и никуда не поедем насильно, только в Россию», — продолжает молодой человек.


«Мою жену сопроводили в туалет и заставили делать это при сотруднике полиции. Мы кто — террористы? Я считаю, что это уже перебор, надо срочно что-то делать. Это моральное унижение, чтобы мы сломались и согласились на их условия», — возмущен Денис.


В Генеральном консульстве России в Шанхае НГС.НОВОСТИ сказали, что работают с этой проблемой с 6 утра. Собеседник попросил прислать вопросы и пообещал, что ответ редакция НГС получит сегодня.


Также НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в авиакомпанию.


Дополнение: Денис Суворов рассказал, что несколько часов назад кормить их отказывались, а сейчас принесли воды и «кучу хлеба». При этом новосибирцам настойчиво советуют купить новые билеты. «Я так понимаю, сегодня нам никто не поможет. Будем ночевать на лавочке», — говорит Денис.


Пару из Новосибирска держат под конвоем в шанхайском аэропорту (обновлено)


НГС.НОВОСТИ продолжает следить за ситуацией.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали про туристов, которые не могли вылететь из Вьетнама почти сутки.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Денисом Суворовым

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