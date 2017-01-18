Полиция оцепила главный офис Сбербанка

Трансляция обновляется
Полиция оцепила главный офис Сбербанка (фото)


​Как сообщили НГС.НОВОСТИ очевидцы, полиция оцепила Сбербанк на ул. Серебренниковской и никого не выпускает. 


Полиция оцепила главный офис Сбербанка (фото)


В здании банка около 20 человек.


Подробности — через несколько минут.


«Я пришел в головной офис Сбербанка на ул. Серебренниковской около двух часов назад. Примерно в 14:10 собрался уходить, но не смог покинуть здание. Со мной в коридоре стоят еще 7 человек. Охранник говорит — сработала "тревога". И теперь по регламенту нас не могут выпустить. Снаружи полиция, ждут еще один экипаж», — рассказал очевидец. По его данным, внутри здания остались два десятка человек и еще около 15 снаружи, они пришли в банк, но не могут попасть внутрь. 


Никаких официальных объявлений, по словам очевидца, не делали. 


Только [через 15 минут после блокировки] что полиция выпустила всех. Также впустили тех, кто в банк шел.


 «Сигнал сработал в результате случайно нажатой кнопки тревожной сигнализации. В настоящий момент отделение банка работает в обычном режиме», — отметили в официальном ответе из пресс-службы банка. 


После публикации новости в редакцию обратилась пресс-служба банка и сообщила, что формально главный офис оцеплен не был. Полиция работала в пристройке, где находится офис банка. Главный офис расположен в отдельной башне по адресу Серебренниковская, 20, отделение — на Серебренниковской, 20«а». Однако рядовые новосибирцы воспринимают это как единый комплекс зданий.


«Поступила информация, что сработала тревожная кнопка. Сотрудники полиции оперативно проверили, оказалось, кнопка сработала из-за технического сбоя. Сейчас банк работает в штатном режиме», — рассказали в областной полиции.

Анна Наумцева
Фото Тимура Брука

Прочтений: 43558
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено