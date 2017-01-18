Полиция оцепила главный офис Сбербанка

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​Как сообщили НГС.НОВОСТИ очевидцы, полиция оцепила Сбербанк на ул. Серебренниковской и никого не выпускает.









В здании банка около 20 человек.







Подробности — через несколько минут.





«Я пришел в головной офис Сбербанка на ул. Серебренниковской около двух часов назад. Примерно в 14:10 собрался уходить, но не смог покинуть здание. Со мной в коридоре стоят еще 7 человек. Охранник говорит — сработала "тревога". И теперь по регламенту нас не могут выпустить. Снаружи полиция, ждут еще один экипаж», — рассказал очевидец. По его данным, внутри здания остались два десятка человек и еще около 15 снаружи, они пришли в банк, но не могут попасть внутрь.





Никаких официальных объявлений, по словам очевидца, не делали.





Только [через 15 минут после блокировки] что полиция выпустила всех. Также впустили тех, кто в банк шел.





15:47

«Сигнал сработал в результате случайно нажатой кнопки тревожной сигнализации. В настоящий момент отделение банка работает в обычном режиме», — отметили в официальном ответе из пресс-службы банка.







15:16

После публикации новости в редакцию обратилась пресс-служба банка и сообщила, что формально главный офис оцеплен не был. Полиция работала в пристройке, где находится офис банка. Главный офис расположен в отдельной башне по адресу Серебренниковская, 20, отделение — на Серебренниковской, 20«а». Однако рядовые новосибирцы воспринимают это как единый комплекс зданий.





14:51

«Поступила информация, что сработала тревожная кнопка. Сотрудники полиции оперативно проверили, оказалось, кнопка сработала из-за технического сбоя. Сейчас банк работает в штатном режиме», — рассказали в областной полиции.