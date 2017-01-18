Число заболевших простудой и гриппом выросло вдвое всего за неделю

​Около 19 тыс. жителей НСО обратились в больницы и поликлиники с ОРВИ и гриппом — из-за всплеска заболеваемости пришлось закрыть детский сад.





За вторую неделю 2017 года за медицинской помощью с ОРВИ и гриппом обратилось 18 830 жителей области, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по НСО. Уровень заболеваемости на 10 тыс. населения составил 68,2, что выше значений эпидемического порога на 19,9 %, подсчитали в ведомстве.





Таким образом, заболеваемость ОРВИ и гриппом всего за неделю выросла в 2 раза. По информации управления, за первую неделю к врачам обратились 9005 пациентов. Как уточнила главный инфекционист НСО Лариса Позднякова, это сезонный подъем заболеваемости. «Так вирус себя ведет каждый раз, каждую зиму», — заметила врач.







За неделю с 9 по 15 января в поликлиники пришли 13 988 жителей Новосибирска с ОРВИ, уточнили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости ОРВИ составил 88,3 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на 19,8 %.







Из-за всплеска заболеваемости Роспотребнадзор ввел «ограничительные мероприятия» в образовательных учреждениях. В одном из детских садов Новосибирска занятия приостановлены полностью, в другом — одну группу, сообщили в ведомстве, не называя номера садов.





В управлении подчеркнули, что эпидемическая обстановка по гриппу и ОРВИ находится на контроле регионального Роспотребнадзора.







Ранее врачи рассказали, как определить начало заболевания и для кого особенно опасен грипп.

