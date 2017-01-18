Появились авиабилеты из Новосибирска в Горно-Алтайск за 1,5 тысячи

Появились авиабилеты из Новосибирска в Горно-Алтайск за 1,5 тысячи

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на новые рейсы из Новосибирска.


«С 1 апреля 2017 года S7 Airlines открывает рейсы в Сургут, со 2 апреля — в Горно-Алтайск, Нижневартовск и Ноябрьск — новый город в маршрутной сети авиакомпании, а 3 апреля будет выполнен первый рейс из Новосибирска в Новый Уренгой», — рассказали в авиакомпании.


Сейчас на сайте компании самая ранняя дата, на которую можно купить билеты в Горно-Алтайск, — 23 апреля.


Цена билета с вылетом 23 апреля в Горно-Алтайск и возвращением 30 апреля начинается от 3100 руб. со сборами. В эту стоимость кроме перелета входит только ручная кладь, багаж при такой цене платный.


Стоимость билета в Сургут на 1 апреля начинается от 3550 руб., в Нижневартовск на 2 апреля — от 3000 руб., в Ноябрьск на эту же дату и в Новый Уренгой на 3 апреля — от 4100 руб.


В эти города пассажиры полетят на новых самолетах Embraer 170-LR, которые появятся в парке S7 Airlines к весне. Авиакомпания будет первой использовать эти воздушные суда в России. Самолеты рассчитаны на перевозку 76 пассажиров.


«Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли не только прилететь из Сургута, Ноябрьска, Горно-Алтайска и других городов в Новосибирск, но и с удобной стыковкой отправиться рейсами S7 Airlines в другие регионы России, а также по популярным международным направлениям», — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.


Рейсы в Нижневартовск, Сургут и Новый Уренгой, по информации Росавиации, будут субсидируемые. 


В марте 2016 года авиакомпания «КрасАвиа» запускала из Горно-Алтайска через Новосибирск два рейса до Ханты-Мансийска и Стрежевого.

Елена Громкова
Фото embraer.com.br

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